“Sabiha Gökçen’de ‘PCR’ testi sonucu artık 2,5 saatte çıkıyor”

Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu katında bulunan PCR test merkezini, içerisinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin de olduğu bir konsorsiyum, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'ndan devraldı. Konsorsiyum yetkilisi daha önce yaklaşık 6 saatle verilen PCR hizmetinin artık 2,5 saat gibi bir süreye ineceğini söyledi. Dr.Müjdat Aytekin, “Pandemi süreci başladığından itibaren havalimanlarındaki PCR hizmeti TÜSEB tarafından verilmekteydi. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar ile havalimanlarındaki işletmeler özel hizmetlere devredilmesinin önü açıldı. Biz de yaklaşık 1 ay önce test merkezini devraldık.” dedi.

"TEST SONUÇLARINI 2,5 SAATTE YOLCULARA VERİYORUZ”

Dr.Müjdat Aytekin, “Yolcuların en kısa zamanda bu hizmeti alıp uçaklarına varmalarını istiyoruz. Yolcular önce buraya gelip bankolardan kayıtlarını yaptırıyorlar. Kayıtları yapıldıktan sonra kişilerden sonra boğaz ve burun sülüntü örneklerini alıyoruz. Alınan örnekler porterlar eşliğinde en kısa sürede laboratuvarlarımıza ulaştırılıyor. Laboratuvarımız havalimanı içerisinde gümrüklü sahada bize tahsis edilen bir alanda. Türkiye’nin en hızlı PCR testi veren laboratuvarı olduğunu iddia ediyoruz. Buradaki hizmetin hızlılığı giden ve gelen yolcu açısından önemli. Geldiğimiz zamanda burada test sonuçları yaklaşık 6 saat süreyle veriliyordu. Gelir gelmez bu süreci 3 saate düşürdük. Dün itibariyle yeni bir cihaz daha ekledik hızı daha da arttıralım diye. Bugünden itibaren de test sonuçlarını 2,5 saatte yolculara veriyoruz.” şeklinde konuştu.

TEST ÜCRETİ 250 LİRA

PCR testinin ücreti hakkında Aytekin, “Sağlık bakanlığının tüm havalimanları için belirlediği ücret 250 lira. Biz burada 250 liraya bu hizmeti veriyoruz. Dışarı da hastanelerde bu ücretin iki katına hizmeti veriyorlar. Biz burada yolcularımıza en hızlı ve en güvenilir hizmeti verip zamanında varacakları yere varmalarını temin etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER UÇUŞTA PCR HİZMETİ SUNULUYOR”

En çok test yaptıran ülkelerin başında Almanya’nın olduğunu söyleyen Dr. Aytekin, “Almanya bu testi zorunlu yaparak başı çekti. Beraberinde tüm Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri, Dubai, Umman, Katar, Kazakistan, Rusya, Belarus ve birçok ülke bu kervana katıldı. Şuan her uçuşta yolcular bu PCR hizmetini önceden alıp raporlarını vardıkları yerde sunuyorlar.” şeklinde konuştu.

“TEST SONUÇLARINA E-NABIZ’DAN DA ULAŞABİLİRSİNİZ”

Dr. Aytekin şunları söyledi; “Test sonuçlarını sonuç verme bankosundan ıslak imzalı olarak alabiliyorlar. Eğer yolcu Türk vatandaşıysa e-nabız’dan, HSYS üzerinden bu testin sonucunu alabiliyorlar. Eğer yabancıysa ve başka bir havalimanından yurt dışına çıkış yapacaksa biz kendilerine kısa mesaj veya dijital olarak gönderebiliyoruz.”

Sabiha Gökçen Havalimanındaki PCR test merkezinde test yaptıran ve sonucunu almaya gelen yolcu Şeref Uğurhan, “Yurt dışına çıkıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanındaki PCR testinden gayet memnunuz. Yaklaşık 3 saatte çıktı” şeklinde konuştu.