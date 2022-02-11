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Sabaha kadar işkence! Telefonla kaydettiler: Ağzına silah soktu, elbise giydirdi

#İşkence#Para Meselesi#Bursa
Sabaha kadar işkence Telefonla kaydettiler: Ağzına silah soktu, elbise giydirdi

Bursa'da Y.Ç. (28) ve 2 arkadaşı, aralarında para meselesi bulunan E.M.’yi (26) bir eve götürdü. Burada E.M.'nin ellerini kelepçeleyen, ağzına silahın namlusunu sokup tehdit ederek kadın elbisesi giydirip işkence yapan şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında para meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı.

Sabaha kadar işkence Telefonla kaydettiler: Ağzına silah soktu, elbise giydirdi

Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Sabaha kadar işkence Telefonla kaydettiler: Ağzına silah soktu, elbise giydirdi


E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabaha kadar işkence Telefonla kaydettiler: Ağzına silah soktu, elbise giydirdi

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#İşkence#Para Meselesi#Bursa

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