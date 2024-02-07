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Saadet Partisi'nin İstanbul'daki 7 ilçe başkan adayı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Saadet Partisi#Secim2024#Yerel Seçim
Saadet Partisinin İstanbuldaki 7 ilçe başkan adayı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 14:51

Saadet Partisi, İstanbul’daki Beyoğlu, Bayrampaşa, Kadıköy, Kağıthane, Şişli, Sultanbeyli ve Esenler ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Beyoğlu, Bayrampaşa, Kadıköy, Kağıthane, Şişli, Sultanbeyli, Esenler ilçelerindeki Belediye Başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı. 

Açıklanan ilçe belediye başkan adayları ise, Beyoğlu Belediye Başkan adayı Turgut Sahtiyan, Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İsmail Acar, Kadıköy Belediye Başkan adayı Recep Yılmaz, Kağıthane Belediye Başkan adayı Halid Özgür Atak, Şişli Belediye Başkan adayı Fatih Yılmaz, Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Fetullah Bülbül ve Esenler Belediye Başkan adayı İbrahim Bitiş oldu.

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#Saadet Partisi#Secim2024#Yerel Seçim

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