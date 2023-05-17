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Saadet Partili ismin paylaşımına tepki: CHP oylarını sömürdünüz

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#Saadet Partisi#CHP#Ahmet Davutoğlu
Saadet Partili ismin paylaşımına tepki: CHP oylarını sömürdünüz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 18:19

CHP listelerinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamalara CHP’li isimlerden yanıt geldi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, “Milli görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik karar ile yüzde -1 oyu görünmesine rağmen Saadet Partimizin Meclis'te 10 vekille temsiline vesile olmuştur" dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çebi'ye "CHP'nin oylarını sömürdünüz. Bir de utanmadan dalga geçiyorsunuz. Ben bir CHP'li olarak oyumu helal etmiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

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Millet İttifakı bileşenleri DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden toplam 38 milletvekili çıkardı. Listelerinden giren partiler ayrılınca CHP'nin milletvekili sayısı 131'e düşecek. Böylece CHP 27. dönemdeki milletvekili sayısının altında vekille 28. dönemde temsil edilecek. Bu sebeple genel merkez yönetimine tepkiler dile getirilirken, eski ve yeni CHP'li isimler sosyal medyadan eleştiri paylaşımları yaptı.

SAADET PARTİLİ ÇEBİ’DEN "10 VEKİL ÇIKARTTIK" AÇIKLAMASI

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi'den bir paylaşım geldi. Ümit Çebi, "Eksi yüzde bir" oy ile 10 vekil çıkardıklarını söyledi. Çebi paylaşımında, "Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik karar ile yüzde -1 oyu görünmesine rağmen Saadet Partimizin Meclis'te 10 vekille temsiline vesile olmuştur" dedi.

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AHMET DAVUTOĞLU PAYLAŞIMINI SİLDİ

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ilk tur seçimlerin ardından yaptığı Twitter paylaşımını tepkiler gelince sildi. O paylaşımda partisinden Meclis'e giren isimlerle fotoğraf paylaşan Davutoğlu, "Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı genel merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

TANJU ÖZCAN’DAN TEPKİ

CHP listelerinden seçime giren iki partiye, CHP'den geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki gösterdi. Özcan yüzde -1 paylaşımı yapan Çebi'ye "CHP'nin oylarını sömürdünüz. Bir de utanmadan dalga geçiyorsunuz. Ben bir CHP'li olarak oyumu helal etmiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

"CHP’DEN OY AŞIRDI"

Özcan, AHMET DAVUTOĞLU'nun sildiği paylaşımını da hedef aldı. "Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. CHP'den oy aşırdı. Sığınmacıları Türkiye'ye sığdırdı. Hiç oy almadan milletvekilliği kazandı" paylaşımı yaptı.

 

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#Saadet Partisi#CHP#Ahmet Davutoğlu

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