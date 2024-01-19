Rüya yolculuk başladı... Türkiye uzayda! Hürriyet, Kennedy Uzay Üssü'nde

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk insanlı uzay görevi başladı. Falcon 9 roketine bağlı SpaceX Dragon uzay aracı ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden saat 00.49’da fırlatıldı. İlk Türkiye Cumhuriyeti Astronotu Alper Gezeravcı’nın yolculuğu tüm Türkiye’de milyonlar tarafından heyecanla takip edildi.

SAATLER ÖNCE HAZIRLIK BAŞLADI

Fırlatmadan saatler önce Florida’dak imerkezde hazırlıklar başladı. Teknisyenler son kontrolleri yaptıktan sonra fırlatma için olumsuz bir durum olmadığını ve uzay yolculuğunun planlı bir şekilde gerçekleşeceğini açıkladı. Daha sonra Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu dört kişilik ekip Dragon uzay aracının yanına helikopterle geldi. Burada astronotları, aileleri uzaya yolcu etti. Gezeravcı’nın anne ve babası da yolculuk öncesi Florida’daki merkezdeydi. Astronotların rokete binmeden önce oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Teknikerler astronotların giysilerindeki sızıntı ve iletişim kontrollerini yaptıktan sonra Gezeravcı ve arkadaşları roketteki yerlerini aldılar.

Haberin Devamı

1 SAAT 24 DAKİKA SONRA İLK YEMEK

Heyecanla beklenen fırlatma Türkiye saati ile 00.49’da başarılı bir şekilde gerçekleşti. Fırlatmadan 7 dakika 24 saniye sonra ilk aşama gerçekleşti ve Dragon uzay aracı ilk roketinden ayrıldı. 12. dakikada ise ikinci roket de araçtan ayrıldı. 32. dakikadan itibaren ise astronot ekibi kıyafetlerini çıkarabildi. Alper Gezeravcı ve uzay yolculuğundaki ekip fırlatmadan 1 saat 24 dakika sonra ilk yemeklerini de yediler. Gezeravcı ile birlikte ABD ve İspanya’yı temsilen Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri’nden Walter Villadei ve İsveçli Marcus Wandt’ın yer aldığı ekip 36 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak. Uzayda 14 gün boyunca kalacak olan Gezeravcı bu süreçte 13 uzay deneyine imza atacak.

Haberin Devamı

GEZERAVCI KALEM ÇEVİRDİ

Onlarca televizyon kanalı ve internet üzerinden canlı olarak yayınlanan fırlatma esnasında astronot ekibinin oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Astronot ekibi üzerinde en yüksek G kevviti basıncının yaşandığı fırlatmanın ilk anlarında Alper Gezeravcı’nın elindeki bir kalemi çevirdiği görüldü. Uzay yolculuğu için yaklaşık 2 yıldır hem Türkiye’de hem de ABD’de eğitim alan Alper Gezeravcı bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik 200 ayrı teste katıldı. Astronotlar uzaya, ülkelerini temsil eden özel malzemeler de götürdü. Gezeravcı Yörük kültürüne ait eşyaları yanına alırken, İsveçli astronot Nobel Ödülü madalyası, İtalyan astronot ise makarna götürdü.

Haberin Devamı

ERDOĞAN'DAN UZAY YOLCULUĞU MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan “İlk İnsanlı Uzay Misyonu” kapsamında videomesaj yayımlayarak, “Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay görevi ile adım atıyoruz” dedi. Erdoğan mesajında şunları söyledi: “Aziz milletim, hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay görevi ile adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz. Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerimize jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından bugün Uluslararası Uzay İstasyonuna yolculuğa çıkıyor. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonunda 14 gün boyunca sürecek Türk uzay bilim misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirecek. Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.”

Haberin Devamı

HÜRRİYET, KENNEDY UZAY ÜSSÜ'NDE

Hürriyet’in Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Türkiye’nin ilk uzay yolculuğuna ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden tanıklık etti. İşte Paksoy’un izlenimleri...

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için biz de ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde yerimizi aldık. Atlantik Okyanusu’nun kıyısında küçük bir adanın üzerinde inşa edilmiş olan bu devasa yapıya, bir köprü ile bağlandığımızda karşımıza roketlerle dizayn edilmiş “Kennedy Uzay Merkezi Ziyaretçi Kompleksi için sağa dönünüz” tabelası çıkıyor. Komplekse girdiğinizde sizi ilk karşılayan şey ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu oluyor. ABD’nin 60 yılı aşkın süredir yaptığı yüzlerce milyar dolar yatırımın meyveleri olan her türden roketlerin sergilendiği meydanı geçerek bir sonraki durağımıza varıyoruz.

Haberin Devamı

TÜRKLER TARİHİ ANI YERİNDE İZLEDİ

Alper Gezeravcı, NASA’nın 39A fırlatma üssünden SpaceX’in roketiyle uzaya gitmeye hazırlanırken biz de 39A’nın hemen birkaç kilometre ötesindeki izleme platformuna gidebilmek için Kennedy Uzay Merkezi’nde otobüs sırasına geçiyoruz. Bu sırada 4-5 yaşlarındaki bir çocuk, Türkçe konuştuğumu duyup “Merhaba” diyor. Hemen yanındaki babası, başlıyor anlatmaya. Florida eyaletinde yaşadığını ve Türkiye için tarihi

öneme sahip bu ana tanıklık etmek için en az çocukları kadar heyecanlı olduğunu anlatırken oğlu ve kızına yaşatacağı bu deneyim için gözlerinin içi

gülüyor. NASA, her yıl fırlattığı yüzlerce roketin ve uydunun izlenmesini bir endüstriye çevirmiş. Resmi internet sitesinden alınacak günlük giriş bileti

ve izleme platformu biletleri ile alana ulaşabiliyorsunuz. Bu etkinlikler, yerel halk için de bir gelir ve eğlence kaynağı. Dünyanın dört bir yanından

gelen “uzay turistleri” bu görkemli anı hayatlarında bir kez dahi olsa yaşayabilmek için Orlando, Florida’nın yolunu tutuyor