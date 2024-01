Rusya’da ‘çaresi yok’ dediler… Nadir hastalığını Türkiye’de yendi 'Kalça bölgesinde şimdiye kadar gördüğüm en büyüğüydü'

Yiğit Can HELVACI-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)

Yiğit Can HELVACI-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)

Haberin Devamı

Rusya’da yaşayan 56 yaşındaki hemşire Mainat Bechieva, kalçasındaki şiddetli ağrılar sonrası St. Petersburg’ta tedaviye başladı. İlaç tedavisinin ağrılarını dindirmemesi sonrası farklı hastanelere de başvuran Bechieva’ya yapılan tetkikler sonrasında ekinokok kisti teşhisi konuldu. Daha çok köpeklerin ve kurtların bağırsaklarında yaşayan bir parazit türü olan ve insanlarda nadir görülen ekinokok kistinin leğen kemiğine yayılması sonucu oturup kalkmakta ve yürümekte güçlük çeken Mainat Bechieva’ya ülkesindeki doktorlar ‘bu hastalığın çaresi yok’ dedi. Yaklaşık 12 santimetre büyüklüğe ulaşan tümör nedeniyle hayatına devam edemez duruma gelen Mainat Bechieva, Ortopedik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Göçer ile iletişime geçerek ameliyat için Türkiye’ye geldi. İç organlara, bağırsaklara ve ayağa giden damarların yakınında bulunan ve geniş bir alana yayılan tümör, yaklaşık 10 saat süren riskli ameliyat sonrası tamamen temizlendi.

Haberin Devamı

“ARTIK KANIMDA TÜRK KANI VAR”

Ameliyattan önce büyük korkular yaşadığını söyleyen Bechieva, “Türkiye’yi çok sevdim. Artık benim kanımda Türk kanı var. Türkiye’de verilen sağlık hizmetinden çok memnun kaldım. Ameliyattan önce korkularım vardı. Riskli olduğunu doktorlar da söylüyordu, bunu biliyordum. Ama ben her şeyin Allah’ın elinde olduğunu da biliyordum. Allah’a şükür şu an her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

“BAZI HASTANELER TEDAVİYİ YAPAMAYACAKLARINI SÖYLEYİP, REDDETTİLER”

Ülkesinde yaşadığı hastalık sürecini de anlatan Mainat Bechieva, “Kalçamdaki ağrılardan dolayı kendi ülkemde hastaneye gittim. Oturup kalkmakta zorlanıyordum. Daha sonra nöroloji doktoruna başvuru yaptım. Doktor MR çekilmesi gerektiğini söyledi. MR çekildiğinde karaciğerimde küçük bir ekinokok kitlesi olduğu söylendi. Tedaviye başladıktan sonra başka hastanelere de gittik. Bazı hastaneler tedaviyi yapamayacaklarını söyleyip, reddettiler. Karaciğerimdeki ekinokokla 4 yıldır, kalçamdaki kitleyle ise 2 yıldır mücadele ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

“BUNUN ÇARESİ YOK DEDİLER”

Rusya’da uygulanan ilaç tedavisinin ağrılarını dindirmediğini de sözlerine ekleyen Bechieva, “St. Petersburg’da tedavi görüyordum. Orada doktorlara bu hastalığın tedavisi var mı diye soruyordum. Çünkü verilen ilaçlar etki göstermiyordu. Ameliyatla bir tedavisi varsa beni yönlendirmelerini istedim. Ama doktorlar elini iki yana açarak ‘bilgimiz yok’ şeklinde cevap verdi. Yardımcı olmadılar. Bunun 'çaresi yok' dediler. Bunun üzerine Türkiye’de tedavi olmaya karar verdim. Çünkü ablam doktor ve kendisi de daha önce Türkiye’de sağlık hizmeti almıştı” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“ABLAM YÜRÜMEYE BAŞLAYACAK”

Gözyaşlarına hakim olamayan Bechieva’nın kız kardeşi Taisa Turayeva ise “Doktorumuza çok teşekkür ediyoruz, bize çok yardımcı oldu. Başka hastanelere de başvuru yaptık ancak kimse kabul etmiyordu. O yüzden biz çok şanslıyız. Ablam inşallah yavaş yavaş yürümeye başlayacak” diye konuştu.

DOÇ. DR. GÖÇER: KEMİKTE TUTULUM YAPMASI SON DERECE NADİR BİR DURUM

Ekinokok kisti ile tedavi süreci hakkında bilgi veren Medicana Ataşehir Hastanesi’nden Ortopedik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Göçer, "Hastamız yaklaşık 1-2 yıldır kalçasında ağrı, üzerine yük verememe, basamama ve yürüyememe şikayetleriyle bize geldi. Daha önce hastaya kendi ülkesinde o bölgeden biyopsi yapılmış, yaygın bir kitle olduğu tespit edilmiş ancak ameliyatın yapılamayacağı kendisine iletilmiş. Bu hastalık kist hidatik dediğimiz parazit kaynaklı bir hastalık. Çok sık görülen bir durum değil. Daha çok köpeklerin, kurtların bağırsaklarında yaşayan bir parazit. Bu parazit; bitkilere de bulaşabiliyor. İyi yıkanmayan bitkiler ve çok pişmemiş hayvan eti aracılığıyla da insana bulaşabiliyor. Bu parazit, insanda daha çok akciğer ve karaciğerde tutulum yapıyor. Kemikte tutulum yapması son derece nadir bir durum. Özellikle bu hastamızın kalçasındaki leğen kemiğinde tutulması çok daha nadir görülmekte” diye konuştu.

Haberin Devamı

“KİSTİN YAYILIM GÖSTERDİĞİ BÖLGE NEDENİYLE AMELİYAT RİSKLİYDİ”

Kistin bulunduğu yer itibariyle riskli bir bölgede olduğu bilgisini veren Doç. Dr. Göçer, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Bu hastalık vücuda yıllar önce geçmiş olabilir. 20-30 yıllık bir geçmişi de olabilir. Vücudun bağışıklık sistemi zayıfladığında aktifleşen bir hastalık. Bu vakada da geç ortaya çıkmış. Kalça kemikleri tamamen erimiş, çürümüş bir vaziyetteydi. Ancak bütün leğen kemiğini tuttuğu için ve damar sinirlere, bağırsak ve idrar torbasına komşu riskli bir yerde olduğu için ameliyat ayrıca risk oluşturuyordu. Öte yandan bu vakada parazitel enfeksiyona karşı bir tedavi de gerekiyordu. Biz bu hastada iki tip ameliyatı birleştirmiş olduk. Bir taraftan parazitel hastalığa karşı enfeksiyonlu dokuları çıkardık. Bir taraftan da tümör proteziyle bacağını kullanabileceği bir hale getirmeyi planladık. Hem bu parazitel hastalık hem de bu parazitin kalça kemiğinde bu kadar yayılım göstermesi oldukça nadir görülüyor. Bu anlamda çok sık görülen bir vaka örneği değil. Haliyle ameliyatın kendisi de çok sık uygulanan bir ameliyat değil.”

Haberin Devamı

“KALÇA BÖLGESİNDE ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK KİSTLERDEN BİRİYDİ”

Ameliyatın yaklaşık 10 saat sürdüğünü de sözlerine ekleyen Göçer, “Ameliyat bölgesi kalça bölgesinde bulunan leğen kemiğinde olduğu için risk teşkil ediyordu. Çünkü bu bölge; iç organlara, bağırsaklara ve ayağa giden damarların yakınındaydı ve tümör yer yer buraları da sardığı için oldukça riskliydi. Bunun için ameliyata yardımcı ekip olarak üroloji doktoru, genel cerrahi ve kalp damar cerrahisinden destek almamız gerekebiliyordu. Ancak bu hasta özelinde olağan dışı bir komplikasyon yaşamadık. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Kalça bölgesinde şimdiye kadar gördüğüm en büyük kistlerden biriydi. Yaklaşık 10-12 santimetre büyüklüğündeydi. Ameliyatta 30 santimetrelik bir kesiyle o bölgedeki kitleyi çıkartabildik. Hastayı ameliyat sonrası tedbir amaçlı 1 gece yoğun bakım ünitesinde beklettik. Sonrasında servise aldık ve 2’nci günde yürütmeye başladık. Ameliyattan sonraki 3’üncü gündeyiz ve işin henüz çok başındayız ama hasta şu an kendi kendine ayağa kalkıp hareket etmeye başladı” dedi.

“İYİ YIKANMAYAN SEBZELER VE AZ PİŞMİŞ ETLER BULAŞA NEDEN OLABİLİR”

Ekinokok kistlerinin Türkiye’de nadir görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Göçer, “Çok nadir de olsa ülkemizde görebiliyoruz. Bu parazitin iki bulaş riski var. Paraziti taşıyan köpekler ve kurtlar. Bunların dışkılarıyla bulaşan sebzelerin düzensiz tüketilmesi veya o sebzeleri tüketen hayvanların etinin iyi pişirilmeden yenmesi risk teşkil ediyor. Dolayısıyla sebzelerin tüketilmeden önce temizliğinin çok iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Öte yandan çiğ et tüketiminden de kaçınmak lazım” ifadelerini kullandı.

Hastanın ameliyat sonrası genel sağlık durumuyla da ilgili açıklamalarda bulunan Göçer, “Hastamızı 7 gün daha servisimizde bekletmeyi planlıyoruz. Genel sağlık takibini yapıyoruz. 7’nci günün sonunda taburcu etmeyi planlıyoruz. Genel takip için ülkemizde ortalama 1 ay kalmasını öneriyoruz. Tümörlü bölgeden tüm kitleyi çıkardık ama geride kalmış veya tekrar reaktif olacak hücreler kalabiliyor. Bunun için yaklaşık 3 ay daha anti parazitel antibiyotik alması gerekiyor” diye konuştu.