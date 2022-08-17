Rusya: Türkiye ile ikinci S-400’ü imzaladık

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“Army-2022” askeri sanayi fuarında TASS haber ajansına konuşan Rusya Federal Askeri İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, ikinci parti S-400 sistemleri için Ankara ile imzaların atıldığını söyledi. Anlaşmanın ne zaman imzalandığını açıklamayan Şugayev, “İkinci anlaşma ilkinden oldukça farklı. Sistemin bazı parçaları Türkiye’ye yapılacak teknoloji transferiyle üretilecek. İmzaların atılmasının ardından süreç işlemeye başladı bile. S-400 sisteminden daha gelişmiş hava savunma silahı bulunmadığı bilinen bir gerçek” dedi. Türkiye ile Rusya arasında ilk S-400 anlaşması 2017 yılında yapılmıştı.

SAVUNMA SANAYİ: YENİ GELİŞME YOK

Savunma Sanayii Başkanlığı ise Rusya’da S-400 tedarikiyle ilgili çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir” denildi.