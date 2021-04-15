Rus turiste Alman formülü

Beştepe’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın, Türkiye’ye uçuşları sınırlandırmasıyla ilgili problemi çözümeye yönelik çalışmaların yapıldığını söyledi ve şu bilgileri verdi:

“Geçen sene Türkiye’ye 2 milyondan fazla Rus turist gelmişti. Bu yıl daha fazla bekliyorduk. Almanya’yla yaptığımız işbirliğini Rusya’ya önerdik.

KARAR SİYASİ DEĞİL

Önümüzdeki süreçte Turizm Bakanımız da Moskova’ya giderek, Almanya ile geçen sene yaptığımız işbirliğini geliştirilmiş şekilde Rusya ile yapmak istediğimizi söyleyecek. Tekrar uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz. Rus heyet de gelecek Türkiye’ye. Siyasi bir şey görmüyorum. Sadece sağlık sebebiyle alınmış bir karar... Şu andaki rakamlardan dolayı Sağlık Bakanlığı öyle rapor sunmuş onlara. Ruslar da zaten Türkiye’ye gelmeyi çok istiyorlar. Siyasi olması için bir gerekçe yok şu anda.”

ALMANYA MODELİ NEYDİ?

Turizm temasları kapsamında Rusya’ya, geçtiğimiz sene Almanya’ya yapıldığı gibi Türkiye’nin güvenli ülke olduğu anlatılacak. Rusların ilgi gösterdiği Ege ve Akdeniz gibi turizm bölgelerinde hijyen standartlarının en üst düzeyde olduğu belirtilecek. Turistlerin sağlık önlemleri garanti altına alınarak, otellerde alınan tedbirler rapor halinde Moskova’ya iletilecek. Bir Rus heyet, alınan önlemleri incelemek üzere Türkiye’ye davet edilecek. Otellerdeki izolasyon önlemleri, hijyen standartları, sağlık altyapısı konusunda geçen sene Almanya’ya yapılana benzer şekilde bilgilendirme toplantıları ve temaslar yapılacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI: DAHA ERKEN KALKABİLİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararının vakaların düşüşüne göre daha erken kalkabileceğini söyledi. Ersoy açıklamasında, “Ülkemizdeki vaka sayılarındaki düşüşe göre yasağın bitiş tarihi erkene çekilebilir. Türkiye’ye gelen turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir. Yaz rezervasyonlarında şu anda sıkıntı yok” dedi.

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