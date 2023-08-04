Rus savaş gemisi nasıl vuruldu? İşte radarın göremediği İDA

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Rusya'ya karşı atağa geçen Ukrayna Rus limanını vurdu. Ukrayna, Rusya'ya ait limanı ve bir savaş gemisini, İnsansız Deniz Aracı'nı (İDA) kullanarak hedef aldı. Emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, CNN Türk'te İDA'ların bilinmeyen yönlerini anlattı.

"RADARA YAKALANMAYAN SİNSİ BİR SİLAH"

İDA'lar son birkaç yılda geliştirildiğini vurgulayan Güçlüer "Bunlar kamikaze İDA'lar. Radara yakalanmayan sinsi bir silah. Birkaç yüz kilo bomba taşıyabiliyor. İngiltere'nin yaptığı İDA olduğunu düşünüyoruz. Patlamanın etkisine baktığımızda birkaç yüz kilo bomba taşıyor olabilir. Aynı anda birkaç tanesi saldırırsa gemiyi batırabilir. Bu İDA'lar görülmüyor." dedi.

"BASİT BİR DÜZENEK"

İDA'yı görüntü üzerinden anlatan Güçlüer, kamera sisteminin sadece kamera olmadığını aynı zamanda navigasyon ve radar özelliği olduğunu söyledi. Kamera sisteminin uydu bağlantısı da yapabildiğini söyleyen Güçlüer, İDA'nın basit bir düzenek olduğunu vurguladı.

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"İDA'NİN 3'TE 2'Sİ PATLAYICI YÜKLÜ"

Birinci kısımda olan kamera, ikinci kısımda fünye, üçüncü kısmında patlayıcılar ve dördüncü kısımda elektrik motoru olduğunu belirten Güçlüer "Elektrik motoru olduğu için ses çıkarmıyor. Sessiz ilerliyor. Oval da olduğu için radar bunu tespit edemez. Hedefi vurur ve imha olur. Bunun içinde insan yok. Kamikaze İDA'lar bunlar. İDA'nin 3'te 2'si patlayıcı yüklü. Bunu herhangi bir kıyıdan koyabilirler. Büyük ihtimal Odessa'dan bırakmışlardır. Dalgalı havaları tercih ediyorlar. Çünkü dalga bu İDA'yı örtüyor. Rusya'yı kendi sahasında vurdular. İDA'nın menzili uzun. Birkaç yüz kilometre gidebilir. Kademeli sızma ile ilerlemiştir. Gemilerde gündüz gözetleyici sistem var. Bu nedenle gece tercih edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"BU ÇOK ÖZEL BİR SİLAH"

İDA'nın İngiliz menşeli olduğunu vurgulayan Güçlüer "Bunu Ukrayna kullanıyor ama Ukraynalılar kullanmıyor. İDA'yı İngiliz Özel Kuvvetleri kullanıyor. Bu çok özel bir silah. Bunlar gayri nizami harp silahlarıdır. Bunu kullanmak yüksek uzmanlık gerektirir" dedi.