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Ukrayna dünyaya duyurdu: 'Kıyamet silahı' vuruldu! HIMARS saldırısından ilk görüntüler geldi

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna dünyaya duyurdu: Kıyamet silahı vuruldu HIMARS saldırısından ilk görüntüler geldi
İlker Koçaş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 14:57

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022'den beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaşı son sürat devam ederken Ukrayna'dan gelen görüntüler dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Rus askerlerini hedef alan Ukrayna 'kıyamet silahı'nın da vurulduğunu duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya hava saldırıları ile Ukrayna hedeflerini vuruyor.

ABD yapımı silahlarla misillemede bulunan Ukrayna'dan gelen görüntü ise kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Ukrayna, sahilde toplanan beş Rus birliğine başarılı bir HIMARS saldırısı başlattığını ve bunun 200 can kaybına neden olduğunu duyurdu.

Ukrayna dünyaya duyurdu: Kıyamet silahı vuruldu HIMARS saldırısından ilk görüntüler geldi

Çatışma bölgesinden 80 kilometre uzakta yer alan Dzharylhach'ta gerçekleştirilen saldırıya ait görüntüler de kamuoyu ile paylaşıldı.

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İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna ayrıca on mühimmat deposunu ve bir TOS-1 24 namlulu çoklu roketatar imha etti.

'KIYAMET SİLAHI' OLARAK ANILIYOR

'Ölümcül silah' ve 'kıyamet silahı' olarak da anılan sistem vakum bombalarının fırlatılması için kullanılıyor.

Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanıyor.

TOS-1, T-72 tank şasisine monte edilmiş, termobarik savaş başlıkları kullanabilen çoklu roketatardır.

Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında gösteriliyor ve 'kıyamet silahı' olarak da anılıyor.

Daha önce Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova Rusya'nın bu silahı kullandığını iddia etmişti.

Markarova yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım büyük. Bugün Cenevre sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya bu konuda ağır bedeller ödemeli' ifadelerini kullanmıştı.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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