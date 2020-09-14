Rus kadına yaya geçidinde otomobilin çarptığı anlar kamerada

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde seyir halindeki Çağatay P.'nin kullandığı 07 LLT 74 plakalı otomobil, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Rus tatilci Elena Popova'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen Rus kadına ilk müdahale yanındaki arkadaşları ve vatandaşlar tarafından yapıldı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Elena Popova'ya, vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından da müdahale edildi. Hastaneye götürülmek istenen Popova, eşinin ambulansa bindirilmemesi üzerine hastaneye gitmekten vazgeçti. Yapılan görüşmenin ardından Elena Popova eşinin de ambulansa alınmasının ardından hastaneye gitmeyi kabul etti.

Elena Popova'nın eşi ve arkadaşlarıyla birlikte 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığı, Manavgat şehir merkezine alışveriş için geldiği belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinde bekleyen Elena Popova ve beraberindekileri gören sağ şeritteki araç sürücüsü durarak yol verdiği sırada, Popova ve beraberindekilerin hareket ettiği, sol şeritten gelen aracın ise duramayarak geçit üzerinde Rus kadına çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan ve takla atan Rus kadının asfalt zemine düştüğü ardından da yakınları ve çevredekilerin yardımına koştuğu görüntülere yansıdı.