Rus işgali sonrası yıkım görüntülendi

Haberin Devamı

Rus birliklerinin 11 Kasım'da Ukrayna'nın Herson kentinden tamamen çekilmesinin ardından kentin kuzeyindeki Velyka Oleksandrivka kasabasındaki yıkım görüntülendi. İşgal öncesi 5 binden fazla kişinin yaşadığı kasabada, işgalin ardından sadece 10 kişinin kaldığı aktarıldı.

Köy sakinleri, Rus güçlerinin işgal sırasında yemeklerine ve araçlarına el koyduklarını ifade etti. Rus güçlerinin karargah olarak sivillerin evlerini kullandığı kasabada, çok sayıda ev hasar gördü. Kasabaya yakın olan Schent köyünde ise Rus güçlerinin karargah olarak kullandığı bir okulunda bombalandığı görüldü. Ukrayna güçleri, Velyka Oleksandrivka’yı 5 Ekim’de Rus işgalinden kurtarmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Herson bölgesindeki Rus yanlısı Nova Kahovka yönetimi kentten çekildi Haberi görüntüle

RUSYA İLHAK ETMİŞTİ

RUSYA, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da sözde referandumlar düzenleyerek 4 bölgeyi 30 Eylül’de ilhak etmişti. Rusya, Ukrayna’nın karşı saldırıları sonrası 9 Kasım’da Herson’dan çekileceğini açıklamış, 11 Kasım’da ise kentten tamamen çekilerek, Dnipyer Nehri'nin sol kanadına geçmişti.