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RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#CHP#Yeşil Sol Parti
RTÜKün yeni üyeleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 00:18

TBMM Genel Kurulu'nda, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi.

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Genel Kurulda; AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı. Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı oylamada AK Parti kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK Üyeleri olarak seçildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 18 EKİM’DE

Buna göre, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez, Necdet İpekyüz ise ilk kez RTÜK Üyesi oldu.

Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından RTÜK'te 18 Ekim 2023 tarihinde başkanlık seçimi yapılacak. 

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#AK Parti#CHP#Yeşil Sol Parti

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