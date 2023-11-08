RTÜK'ten Flash Haber'e para ve program durdurma cezası

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RTÜK, haftalık olağan toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gazze açıklamalarının ele alındığı 'Başkentte Gündem' isimli programla ilgili hazırlanan izleme raporunu görüştü. Yayın konuğu ile program sunucusunun, seçmen hakkındaki hakaret içeren sözleri, yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirildi. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da geçen 'Yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmünün ihlal edildiği gerekçesi ile kanala üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.