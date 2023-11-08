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RTÜK'ten Flash Haber'e para ve program durdurma cezası

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#RTÜK#Flash Haber#Flash TV
RTÜKten Flash Habere para ve program durdurma cezası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 16:25

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash Haber kanalına, 'Başkentte Gündem' programındaki seçmenlere yönelik hakaret içerikli sözler nedeniyle üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

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RTÜK, haftalık olağan toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gazze açıklamalarının ele alındığı 'Başkentte Gündem' isimli programla ilgili hazırlanan izleme raporunu görüştü. Yayın konuğu ile program sunucusunun, seçmen hakkındaki hakaret içeren sözleri, yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirildi. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da geçen 'Yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmünün ihlal edildiği gerekçesi ile kanala üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulandı. 

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#RTÜK#Flash Haber#Flash TV

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