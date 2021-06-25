RTÜK’e 3 yeni üye

RTÜK üyelikleri için Meclis Genel Kurulu’nda 29 Haziran Salı günü seçim yapılacak. AK Parti ve MHP, kendilerine düşen bu üyeliklerden her biri için iki kat olmak üzere adaylarını belirledi. AK Parti, eski Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, RTÜK’te araştırmacı olan Mete Hacıarifoğlu, BengüTürk TV Sunucusu Alptekin Deniz İyigün ile Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş’ı aday gösterdi. MHP ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Basın Başdanışmanı Deniz Güçer ile MHP TBMM Grubu Danışmanı Mustafa Yiğit’in isimlerini bildirdi.

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