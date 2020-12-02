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DHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

RTÜK Başkanı'ndan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözleri nedeniyle verilen cezaya ilişkin açıklama

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RTÜK Başkanı'ndan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözleri nedeniyle verilen cezaya ilişkin açıklama
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter’daki hesabından, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın konuk olduğu programda, Türk ordusuna yönelik ifadelerini yayınlayan televizyon kanalına verilen 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezasına ilişkin açıklamada yaptı.

Şahin, "Yayıncılık alanında kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı yapılan hakaretlere asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Şehit kanlarıyla sulanan topraklarımızı koruyan Peygamber Ocağımız olan ordumuzla ilgili söylemlerde azami dikkat gösterilmelidir. Sorumlu yayıncılığın gereği budur" dedi.

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