Rotahane kültür ve tarih şehri Erzurum'da... Pervin Ersoy: 66'ncı şehre ulaştık

Haberin Devamı

Pervin Ersoy, 5 yıldır Türkiye’yi şehir şehir gezdiklerini belirterek “66’ncı şehre ulaştık. 81’inci ilimiz olan Ankara’da projeyi sonlandıracağız. Ankara’yı iple çekiyoruz. Bu projeyi sizlerin de takip etmesini istiyoruz. Lütfen Rotahane’yi takibe alın.” dedi.

66’NCI UĞRAK NOKTASI

Rotahane, 5 yıl önce Pervin Ersoy tarafından kuruldu. “Türkiye’yi Şehir Şehir Geziyoruz” projesi kapsamında düzenlenen gezinin 66’ncı uğrak noktası dadaşlar diyarı Erzurum oldu. Ersoy ve beraberindekiler, Erzurum’un tarihi ve turistik lokasyonlarını ziyaret etti. Ersoy’a Erzurumlu olan ünlü şef Nusret Gökçe de eşlik etti.

ATATÜRK EVİ

Tur programı, Atatürk Evi ziyareti ile başladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum Kongresi sürecinde 52 gün kaldığı eski bir konak olan yapı, 1984 yılında bu yana Atatürk Evi olarak ziyaretçileri kabul ediyor.

Haberin Devamı

ERZURUM KONGRESİ MÜZESİ

Tur programının ikinci durağı, Erzurum Kongresi Müzesi oldu. Erzurum Kongresi'nin toplandığı ilk bina olan müze, 2011-2013 yılları arasında TBMM tarafından yapılan restorasyon sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Günümüzde Kongre Binası Atatürk Resim Heykel Müzesi ve Galerisi olarak hizmet veriyor.

HAVASI SOĞUK İNSANLARI SICAK

Rotahane Kurucusu Pervin Ersoy, projeye her şehri ünlüsüyle gezerek başladıklarını, Erzurum’da Nusret Gökçe ile birlikte tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiklerini ifade ederek Nusret’in Erzurum’u çok seven memleket aşığı bir insan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Nusret Gökçe, her zaman kalbiyle Erzurum’da olduğunu söyleyerek “Burada çok güzel bir külliye yaptık, öğrenciler için. Sık sık gidip geliyorum. Dünyaca ünlü isimleri de getirmeye çalışıyorum. Havası soğuk ama insanları sıcak bir şehir.” dedi.

Haberin Devamı

YAKUTİYE MEDRESESİ

Rotahane heyetinin ikinci durağı, Yakutiye Medresesi Müzesi ve Lala Paşa Camisi oldu. İlhanlı hükümdarı Sultan Olcaytu zamanında 1310 yılında yaptırılan Yakutiye Medresesi, Anadolu’daki kapalı avlulu medreselerin en büyüğü olmasının yanı sıra Erzurum’un en gösterişli yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Medrese günümüzde Türk-İslâm Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak faaliyetlerine devam ediyor.

LALAPAŞA CAMİİ

Gezi ekibi, medresenin komşusu olan Lalapaşa Camisi’nde de incelemelerde bulundu. Cami, Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Paşa tarafından Erzurum’da Beylerbeyi olarak görev yaptığı 1562 yılında yaptırıldı. Erzurum'da Klasik Osmanlı mimarisinde inşa edilen ve merkezi plan uygulanan ilk cami olan ibadethane, İstanbul camilerine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

ERZURUM TAŞ HAN

Rotahane heyeti daha sonra Rüstem Paşa Bedesteni olarak da bilinen Erzurum Taş Han’ı ziyaret etti. Han, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında inşa ettirildi. Yapı, Osmanlı kervansaray mimarisinin şaheser örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bedesten, yolcuların gece ve gündüz her çeşit ihtiyaçlarının karşılandığı bir mekanken günümüzde oltu taşı esnafının imalat ve satış yeri olarak hizmet veriyor. Pervin Ersoy, Taşhan’da 81 dükkan olduğunu söyleyerek “Türkiye 81 il. Tam Rotahane projesiyle eş sayıda gidiyor.” dedi. Nusret Gökçe de “Rotahane ekibini tebrik ediyorum. Hem Türkiye hem Erzurum için muhteşem güzel projeye imza atmışsınız. Ben de sizinle beraber olmaktan çok keyif aldım.” dedi.

Haberin Devamı

KALE VE ULU CAMİ

Kültür ve tarih dolu gezinin bir sonraki durağı Erzurum Kalesi oldu. Tarihi Urartulara kadar uzanan kalenin ardından heyet, Saltuklu Emiri Nasreddin Aslan Mehmet tarafından 1179 yılında yaptırılan Ulu Cami’ye geçti.

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE

Cami sonrasında Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Yeni Erzurum Müzesi ile program tamamlandı. Erzurum'un sembolü olan Çifte Minareli Medrese, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Selçuklu eseri yapı, Anadolu’nun en büyük medresesi olarak biliniyor.

ÜÇ KÜMBETLER

Haberin Devamı

Üç Kümbetler, Anadolu’da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasında gösteriliyor. Üç kümbetten en büyüğünün Emir Saltuk’a ait olduğu tahmin ediliyor. Üç Kümbetler ziyaretinin ardından bir değerlendirmede bulunan Pervin Ersoy, 5 yıldır Türkiye’yi şehir şehir gezdiklerini belirterek “66’ncı şehre ulaştık. 81’nci ilimiz olan Ankara’da projeyi sonlandıracağız. Ankara’yı iple çekiyoruz. Bu projeyi sizlerin de takip etmesini istiyoruz. Lütfen Rotahane’yi takibe alın.” diye konuştu.

YENİ ERZURUM MÜZESİ

Yeni Erzurum Müzesi, şehir merkezinde üç Kümbetler'in yanında yer alıyor. 11 bin metrekare alanda iki katlı olarak inşa edilen müzede sinevizyon, laboratuvar, çocuk oyun alanı, kütüphane ve konferans salonları bulunuyor.Arkeolojik ve etnografik formatta hizmet veren müzede, Erzurum tarihi başta olmak üzere tunç, demir ve kalkolitik çağ, Helenistik, Roma ile Bizans dönemlerine ait eser ve görseller sergileniyor. Müzenin girişinde bulunun dev mamut iskeleti özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor. Müzenin Ağustos ayındaki açılışına da katıldığına değinen Pervin Ersoy, “Erzurumlular için büyük bir kazanım bu müze. İlk iki ay içerisinde 30-35 bin kişinin müzeyi ziyaret etmesi beni mutlu etti.” dedi.

ROTAHANE EKİBİNE BÜYÜK İLGİ

Erzurumlular da ziyaretler sırasında Rotahane ekibine büyük ilgi gösterdi. Duygu Yazıcıoğlu, “Özellikle Türkiye’nin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini ya da var olan değerlerini akıllara kazımak için çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Özellikle şehre özgü insanlarla yola çıkılması çok daha keyifli. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.” derken Eda Tahran, “Gaziantep’te yaşıyorum. Tarihi dokuları gezerken Nusret Bey ile karşılaşmak beni çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

ERZURUM’A DAVET

Aysun Türel, Nusret’i görünce şaşırdığını söylerken Ebubekir Öztekin, “30-35 senedir gelmemiştim Erzurum’a. Büyük bir zenginlik burası. Herkesi davet ediyorum. Instagram’dan Rotahane’yi takip ediyordum ama buraya geleceklerini bilmiyordum. Güzel bir karşılaşma oldu.” dedi. 7 yıldır Erzurum’da yaşadığını belirten Burcu Çakmaz da “Soğuk bir şehir, zor bir şehir ama insanların sıcaklığıyla da güzel bir şehir. Rotahane ekibine de Erzurum’u tanıttıkları için teşekkür ederiz.” diye konuştu.