×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Röntgencinin pişkinliği cezasız kalmadı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bahçelievler#Pakistan
Röntgencinin pişkinliği cezasız kalmadı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 07:00

İstanbul Bahçelievler’de Pakistan uyruklu Faisal Abdullah trafikte seyir halindeyken, evinde dans eden bir kadını videoya çekerek kayda aldı.

Haberin Devamı

O görüntüleri ise sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yüzlerce kez paylaşılan görüntüler, insanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Faisal Abdullah, kendisine “Sen de geri döneceksin” diye yazan bir kullanıcıya “Sen kim oluyorsun da bana böyle diyorsun? 400 bin dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşlığını aldım. Çık dışarı” diyerek tepki gösterdi.

Gizli çekilen dans videosunun yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kısa sürede Faisal Abdullah’ın kimliği ve evinin adresine ulaşıldı. Abdullah, Esenyurt’taki evinin yakınındaki bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Abdullah, ‘özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişilerin verilerinin usulsüz ele geçirilmesi’ suçlarından sevk edildiği Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bahçelievler#Pakistan

BAKMADAN GEÇME!