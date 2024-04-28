Röntgencinin pişkinliği cezasız kalmadı

Haberin Devamı

O görüntüleri ise sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yüzlerce kez paylaşılan görüntüler, insanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Faisal Abdullah, kendisine “Sen de geri döneceksin” diye yazan bir kullanıcıya “Sen kim oluyorsun da bana böyle diyorsun? 400 bin dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşlığını aldım. Çık dışarı” diyerek tepki gösterdi.

Gizli çekilen dans videosunun yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kısa sürede Faisal Abdullah’ın kimliği ve evinin adresine ulaşıldı. Abdullah, Esenyurt’taki evinin yakınındaki bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Abdullah, ‘özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişilerin verilerinin usulsüz ele geçirilmesi’ suçlarından sevk edildiği Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.