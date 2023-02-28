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Rönesans Rezidans'ın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten

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#Rönesans Rezidans#Hatay#Antakya
Rönesans Rezidansın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 14:20

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'a yönelik soruşturmada tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un (56) kardeşi ve ortağı inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında kırmızı bülten talep edildi.

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Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen 250 daireli 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile futbolcusu Christian Atsu'nun da hayatını kaybettiği rezidansı yapan inşaat şirketine yönelik soruşturmada; 11 Şubat'ta tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un ortağı ve aynı zamanda kardeşi olan Hüseyin Yalçın Coşkun'un, Karadağ'da bulunduğu belirlendi.

Rönesans Rezidansın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada Hüseyin Yalçın Coşkun için gıyabi tutuklama kararı verildi, ayrıca iade talepnamesi ile kırmızı bülten talebi hazırlandı. Talep yazısında; Hüseyin Yalçın Coşkun'un rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı olduğu, binanın yıkılmasından da sorumlu tutulduğu vurgulandı. Talep, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne iletildi.

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Rönesans Rezidansın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten

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BİNA SAKİNİNDEN DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER

Depremde en yüksek can kaybının yaşandığı binalardan biri olan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın sakinlerinden Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, 2022 yılında binanın koridorunda çatlak olduğunu, temelinin kaydığını söyledi. Yiğitbaşı, "Yöneticiye temelin kaydığını söyledim, alay edermişçesine güldü. Komşularıma anlattım, herkes duyarsız kaldı" dedi.

Rönesans Rezidansın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten

Depremlerde yerle bir olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ta 10 yıl yaşayan sakinlerinden, Hatay Belediyespor eski Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, 2022 yılında koridorlarda çatlaklar oluşmaya başladığını, binanın temelinin kaydığını iddia ederek, yöneticiye bu durumu anlattığında kendisiyle alay eder gibi davrandığını, komşularının ise duyarsız kaldığını söyledi. Binanın kontrol edilmesi ve önlem alınması için çaba gösterdiğini ancak, sonuç alamayınca taşınma kararı aldığını ifade eden Yiğitbaşı, "Cennetten bir köşe, cehennem oldu" dedi.

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"YÖNETİCİYE TEMELİN KAYDIĞINI SÖYLEDİM"

Rönesans Rezidans'a Yiğitbaşı, tavsiye üzerine Rönesans Rezidans'tan daire satın aldığını ve 2013 yılında taşındığını söyleyerek, "İki daire aldık. 2022 yılına kadar da burada oturduk. Taşınmadan kısa süre önce koridorda çatlak gördüm. Her geçen gün o çatlak büyüdü, birkaç ay sonra bir parmak girecek kadar genişledi. Yöneticiye anlattım, 'Ben korkuyorum' dedim. Temelin kaydığını düşündüğümü söyledim. Alay edermişçesine güldü. Olayın üzerine gittim, günlerce uyardım. Bunun üzerine yöneticim bana sorunu hallettiği söyledi. Nasıl çözdüğünü sorduğumda, mühendisler geldi, yapı denetimi yaptılar dedi. Teknik bazı şeyler söyledi, anlamadım. Komşulara da söyledim. Baktım herkes duyarsız, taşınmaya karar verdim" dedi.

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Rönesans Rezidansın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten

 "VOLKAN DEMİREL DE ORADA OTURUYORDU"

Yiğitbaşı, inşaat teknikeri bir arkadaşının depremden sonra Rönesans Rezidans'ın enkazında inceleme yaptığını belirterek, "Kalıntıları elinde ovaladığında, kil gibi parçalandığını, bina demirlerinin yanlış şekilde bağlandığını söyledi. Kolonların kesilmiş olduğuna dair söylentiler de duydum. Doğruysa kesinlikle cinayet. Zaten binanın yıkılış şekli çok tuhaf. Evet, çok bina harap oldu ama, hiçbiri Rönesans gibi değil. Orada 800-900 kişi oturuyordu. Ben eski Hatay Belediyespor Başkanıyım. Hatayspor'un da kongre üyesiyim. Hatayspor'un bütün futbolcuları orada yaşıyordu, hatta Volkan Demirel de orada oturuyordu. Ama o anda iki futbolcu varmış. Çok sevdiğim komşularımı kaybettim" dedi.

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"CENNETTEN BİR KÖŞE CEHENNEM OLDU"

Yiğitbaşı, inşaat şirketinin rezidans sakinlerinin görüşlerini yazdıkları bir anı defteri hazırlandığını, 'Cennetten bir köşe' ifadesinin de kendisine ait olduğunu belirtti. Yiğitbaşı, "Aslında ilk olarak yazmak istemedim. Sanki yazacağım ama, kötü bir şey olacak gibi. Çok ısrarcı oldular, ben de yazmaya karar verdim. Bir övgü gibi yazdım çünkü, hakikaten de öyleydi. Yüzme havuzu, spor salonu her yer yeşillik, her imkân vardı. Üç beş satırlık bir güzelleme yazdım. O sözü de sosyal medyada kim bulmuşsa, viral olmuş. Ben çok utandım ve bir sorumluluk duygusuyla sosyal medyadan, şimdi anlattığım gibi görüşlerimi paylaştım. Katiller mutlaka yargılanmalı, sakın tutuksuz olarak salıvermesinler. O cennetten bir köşe cehennem oldu" dedi.

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#Rönesans Rezidans#Hatay#Antakya

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