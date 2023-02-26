Rönesans Rezidans’tan bir acı hikaye daha! 'Bütün mutluluklarını 8 aya sığdırdılar'

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı Rönesans Rezidans'ın enkazı, iş makineleriyle kaldırıldı. Rönesans Rezidans'ın 6’ncı katında yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan ve eşi Esra İlhan'dan ise depremin meydana geldiği tarihten bu yana haber alınamadı.

Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi ve Miraç İlhan'ın Giresun'daki babası Yahya İlhan, çocuklarının bulunabilmesi için 13 Şubat tarihinde DNA testi verdi. Test sonuçlarına göre Miraç İlhan'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldıktan sonra orada defnedildiği belirlendi. Miraç İlhan'ın cenazesi Giresun'a götürülerek, yeniden toprağa verileceği belirtildi.

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‘KIZIM SİTEYİ ARAŞTIRMIŞ, EVİ GÜVENLİ DİYE TUTMUŞ’

Depremin olduğu günden bu yana kızı ve damadına ulaşmak için çabaladıklarını belirten Battal Kerzi, kızı ve damadının güvenliği olduğu için o siteye taşındıklarını söyledi. Kerzi, "İlk günden beri bekliyoruz. Rönesans Rezidans da 6'ncı kat 104 nolu dairede oturuyorlardı.

Damadımın cenazesine ulaşıldı ama kızım halen yok, bekliyoruz. DNA testlerini bekliyoruz. İnşallah cenazesine ulaşabiliriz. Gayri umudumuz bitti. Ne diyeyim başka. Orada yaşıyorlardı. Damadım subaydı. Görevi icabı orada bulunuyordu. Allah’a sığınıyoruz. En azından cenazesini bulalım, yeter. Başka bir şey istemiyorum. Damadımın cenazesi DNA testinden çıktı. Dün haberi geldi.

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Pazartesi günü cenazesi kaldırılacak. Ben de bu akşam oraya gitmeyi düşünüyorum. 20 günden beri ha bugün, ha yarın hastanelerde şurada, burada aradık. Ama yok. Daha halen ulaşamadık. Ev almadılar. Orada kiraya gittiler. Benim kızım her şeyden biraz korkuyordu. O siteyi araştırmış, güvenli diye, güvenliği vardı sitenin oradan tutmuş. Bilemezdik böyle olacağını. Allah herkese yardım etsin. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Çok kötü. 20 gündür benim çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir” ifadelerini kullandı.

‘EN AZINDAN BİR DİKİLİ TAŞI OLSUN’

Perişan durumda olduklarını vurgulayan Battal Kerzi, “Allah razı olsun damadımın kardeşinden. Onun hakkını da ödeyemem. Çok mücadele etti, uğraştı. İnşallah buluruz. En azından bir dikili taşı olsun. Onu istiyoruz bu saatten sonra. Bilmiyorum bundan sonra yaşantım nasıl olur? Daha 8 aylık yeni evlilerdi. Hayalleri vardı. Ama olmadı. Depremden bir hafta önce eşim de oradaydı. Böyle olacağını bilseydik ikisini de alıp gelirdik. Severek evlenmişlerdi. Ama Allah göstermedi. Bütün mutluluklarını 8 aya sığdırdılar. İkisi de birbirlerinin gözünün içine bakıyordu" diye konuştu.