Rönesans Rezidans enkazında bulunamayan 55 kişi için pankart

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. 'Cennetten bir köşe' sloganı ile daireleri satılan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi enkazdan çıkamadı. Depreme, rezidansın A2 blokunda yakalanan özel eğitim öğretmeni Tuğba Koşar ile 2 çocuğu Mustafa Kemal ile Mehmet Akif'ten de haber alınamadı. Tuğba'nın annesi Suna Öztürk, kızı ile torunlarının da aralarında olduğu kayıp 55 kişinin ismi ile fotoğraflarının yer aldığı bir pankart yaptırıp, Aksaray'daki evinin önüne astı.