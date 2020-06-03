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DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

Roman mağazalarının ortağı iş insanı Süleyman Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı

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Giyim markası olan Roman Mağazaları'nın ortağı ve 3 çocuk babası iş insanı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

59 yaşındaki Toplusoy'un cenazesi bugün Çekmeköy'de bulunan Ensar Camii'ne getirildi.

Roman mağazalarının ortağı iş insanı Süleyman Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye aile yakınları, Ali Ağaoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı. Ali Ağaoğlu, “Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta. Çok daha verimli olacaktı. Kader böyle. Allah yattığı yeri cennet etsin" dedi.

Roman mağazalarının ortağı iş insanı Süleyman Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Toplusoy'un cenazesi Çekmeköy Köyiçi Eski Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

İş dünyasının acı kaybı Süleyman Toplusoy vefat etti
İş dünyasının acı kaybı! Süleyman Toplusoy vefat etti
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