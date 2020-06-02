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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.06.2020 - 12:51,Son Güncelleme:

İş dünyasının acı kaybı! Süleyman Toplusoy vefat etti

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İş dünyasının acı kaybı! Süleyman Toplusoy vefat etti
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Giyim markası Roman Mağazaları'nın ortağı iş adamı Süleyman Toplusoy kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 3 kızı bulunan Toplusoy, İpek Toplusoy ile evliydi.

Bu sabah saat 8.00'de kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından Florence Nightingale Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı ve hayata döndürülmeye çalışıldı. Ancak Toplusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında olan Süleyman Toplusoy'un, Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi bulunuyor.

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