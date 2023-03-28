Rolls-Royce’u tuval yaptı

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4 yaşındayken babasının aldığı küçük tuvale çizdiği resimle yeteneği keşfedilen ve küçük yaşına rağmen adını dünyaya duyurup bugüne kadar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 20’den fazla sergi açan Mikail Akar Almanya’nın Köln şehrinde yaşıyor. Erzurumlu Kerem ve Zonguldaklı Elvan Akar’ın oğlu Mikail Akar’ın resimleri başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede ilgi çekiyor. Öyle ki eserleri geçtiğimiz yılın sonunda Almanya’da 134 yıldır üretim yapan Gerolsteiner madensuyu firmasının şişelerinde sergilenmiş, özel tasarım etiketlerle üretilen şişeler, sınırlı sayıda ve gurme seri olarak satışa sunulmuştu. Bugün ise Mikail’in daha önce 3 eserini satın alan bir hayranı, yeni aldığı ve ülkesinde değeri 400 bin Euro (8 milyon 100 bin TL) olan Rolls-Royce’unu ona tuval yaptı.

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BABAM ARABASINA ÇİZMEME İZİN VERMEMİŞTİ

Mikail son çalışmasını Hürriyet’e anlattı: “Resim ve otomobil koleksiyoneri olan bir Alman işinsanı Rolls-Royce satın aldı. Sonra bizi aradı ve otomobilinin önüne resim yapmamı istedi. Ben de galeriye gidip resmi yaptım. Daha önce babamın arabasını boyamak istemiştim ama izin vermemişti. Farklı yerlere resim yapmayı seviyorum o nedenle bu teklif beni çok mutlu etti. Rolls-Royce’a resim yapmak çok ilginç bir deneyimdi. Öyle pahalı bir arabayı boyarken zihnimdekileri hatasız ve en güzel şekilde yansıtmak istedim bu nedenle titiz davranmam gerektiğini biliyordum. Ben de saatlerce süren bu çalışmada çok dikkatliydim.

TEKNE YA DA UÇAĞA RESİM YAPMAK İSTERİM

Otomobilin sahibi çizim konusunu tamamen bana bıraktı, resmi kendi istediğim şekilde yaptım. Sonrasında garajında duran 3 klasik arabasına da resim yapmamı istedi. Salı günü New York’a gideceğiz. Orada 3 sergi olacak. Döndükten sonra o otomobillere de yakışacak ve sahibinin beğeneceğini düşündüğüm resimler yapacağım. İlerleyen zamanlarda büyük bir tekne ya da bir uçağa da resim yapmak istiyorum. Resim yapanın özgür olması bence çok önemli. İnsan her yere resim yapabilir, önemli olan kendine güvenmesi.”

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DEPREMZEDELERE BAĞIŞ SERGİSİ

-Bu zamana kadar farklı ülkelerdeki çocuklara sayısız bağışlar yapan Mikail Akar yeni bir bağış kampanyasına hazırlanıyor. Babası Kerem Akar planlanan yardımı şöyle anlatıyor: “Önümüzdeki ay Köln’de bir sergide canlı resim yapacak. O resim açık artırmayla satılacak. Satıştan elde edilen gelirin yarısı Ukrayna’daki savaş mağdurlarına diğer yarısı ise Türkiye’deki depremzedelere bağışlanacak.”