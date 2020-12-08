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Haber Giriş: 08.12.2020 - 12:08 | Son Güncelleme:

Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında?

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Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında?
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Rojin Haspolat pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan ile bir süredir birliktelik yaşayan Rojin Haspolat, geçtiğimiz aylarda evliliğe doğru ilk adımı attı. Peki, Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Rojin Haspolat, Ozan Tufan ile evlilik yolundaki ilk adımı geçtiğimiz Eylül ayında attı. Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan çift, 28 Eylül 2020 tarihinde nişanlandı. Çiftin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. Törende Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.

Ozan Tufan’la tam 2 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı gelen haberler arasında.

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