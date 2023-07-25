Rodos’tan Marmaris’e tahliye

Haberin Devamı

Ege’de Marmaris’in karşısındaki Rodos adasında, geçen salı günü başlayan yangın dün de kontrol altına alınamadı. Rodos’taki yangın tüm şiddeti ile devam ederken, ülkenin doğusunda, İyon denizindeki Korfu adası ile Atina yakınlarındaki Eğriboz (Evia) adasında yeni orman yangınları çıktı. İtfaiye teşkilatı, ülkede 24 saat içinde 62 yeni yangının çıktığını ve devam eden yangın sayısının 82 olduğunu açıkladı.

EV VE İŞYERLERİNE SIÇRADI

Alevlerden çıkan dumanların Mısır’dan bile görüldüğü Rodos’taki yangın, binlerce dönüm ormanlık arazi, çok sayıda turistik tesis, ev, işyeri ve aracı kül ettikten sonra, pazar gecesi kısmen kontrol altına alınsa da dün şiddetli rüzgâr nedeniyle tekrar kontrolden çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 Türk, 1 Hırvat ve 5 Yunan uçağı ile 2’si Mısır, 8’i de Yunan 10 helikopter katıldı.

Haberin Devamı

2 Türk yangın söndürme uçağı iki günün sonunda 138 sorti yaparak 414 ton su boşalttı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Uçuş ekibimizin yangınla mücadelesi aralıksız devam ediyor” denildi.

Turistik Korfu (Kerkira) adasının kuzeyinde pazar günü başlayan yangın nedeniyle 15 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişi tahliye edildi. Eğriboz adasındaki yangında ise alevler 20 metre yüksekliğe ulaştı. Adanın en kalabalık ilçelerinden Karistos yakınlarındaki ormanlık arazide çıkan yangın nedeniyle 5 yerleşim birimi boşaltıldı.

Rodos adasında devam eden orman yangınlarının yerleşim alanları ile turistlik tesislere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor. Rodos’a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, Rodos’tan kalkan feribot ile Marmaris Cruise Limanı’na getirildi.

Haberin Devamı

Söndürme çalışmalarına 2 Türk, 1 Hırvat ve 5 Yunan uçağı ile 2’si Mısır, 8’i de Yunan 10 helikopter destek verdi.

HAVAALANINA AKIN

Rodos’ta yangınlardan kaçan çoğu İngiliz, Alman ve İtalyan binlerce turist ise ülkelerine dönebilmek için Diagoras Havaalanı’ na akın ettiler. Turistler, havaalanı ve çevredeki yollar üzerinde sabahladı. Pazar gecesinden dün öğle saatlerine kadar bin 500 turist ülkelerine döndü. Ülkelerine dönmeyi bekleyen sadece İngiliz turistlerin sayısı ise 10 bin civarında. Yaklaşık 20 bin kişinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine neden olan yangının Rodos’un ortası ve güneyinde yol açtığı hasar tahmin edilemiyor.

BİR GÜNDE 62 YENİ YANGIN ÇIKTI! MİÇOTAKİS: YÜZDE 10’U ZARAR GÖRDÜ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada “Yangınlara ve iklim değişikliğinin sonuçlarına karşı savaş halindeyiz” dedi. Rodos’u “Yunan turizminin amiral gemisi” olarak tanımlayan Miçotakis, yangından adadaki yatak kapasitesinin yüzde 10’unun zarar gördüğünü belirtti. Miçotakis, ülkedeki yangınların ihmal ya da kasten kundaklama sonucu çıkıp çıkmadıklarının araştırılacağını da açıkladı.

Haberin Devamı

12 SAATLİK YANGINDA BİR GÖZALTI

MUĞLA Seydikemer’deki makilikte, önceki gün 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çevredekilerin ihbarıyla gelen 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel müdahale etti. Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait TOMA, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler destek verdi. Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı. Rüzgârla birlikte geniş alana yayılan yangın, 12 saat süren çalışmanın ardından dün 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı. - Cavit AKGÜN - Sedat ÜNAL / DHA

Haberin Devamı

BUGÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle bugünden itibaren İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Sıcaklıklar güneş altında 40 dereceleri geçecek. İzmir’de bugün termometrelerin 42 dereceyi, iç bölgelerde ise 44 dereceyi göstermesi bekleniyor. Yarından sonra hava sıcaklığının 37 dereceye, cuma itibarıyla ise 35 dereceye kadar düşeceği bildirildi. - HABER MERKEZİ