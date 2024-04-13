Rodos’a Türk akını

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Ramazan Bayramı tatilinin, 1 Nisan’dan itibaren 10 Yunan adasına kapıda vize uygulamasının başlatılacağı döneme denk gelmesiyle, bu adalara Türk turist akını yaşandı. Yurtdışından adalara turist getiren turizmci Recep Yavuz, kapıda vize uygulaması başlatılan adalara bayram öncesinde toplam 20 bin Türk misafir geleceğinin tahmin edildiğini, 1 haftada sadece Rodos’a 5 binden fazla Türk’ün geçiş yaptığını belirterek şu bilgileri verdi:

SEZONA TÜRKLERLE ‘KALİMERA’ DEDİLER

“Bu bayram adalardaki oteller, restoranlar ve feribotlar bayramın ilk gününden itibaren Türklerle dolup taştı. Marmaris’ten 1 saatlik feribot ile ulaşılabilen Rodos, en çok tercih edilen adalardan biri oldu. Türk turistler sayesinde sezona daha erken başlayan Rodos’a her gün 1000 civarında Türk turist akın ediyor. Henüz iki hafta öncesine kadar kapalı olan adalardaki birçok otel, restoran ve işletme Türk misafirlerle birlikte kış uykusundan uyanıp, sezona ‘Kalimera’ dedi.”

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Yavuz, Marmaris Limanı’ndan feribot seferleri gerçekleştiren şirket yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bayram tatilinde adalara giden Türk misafir sayısının, Fethiye ve Marmaris’ten Rodos’a 5 binin üstünde, Kos’a 4 bin, Samos’a 3 bin, Sakız’a 3 bin, Midilli’ye 5 bin, Meis’e 1000 olmak üzere 20 bini aştığını dile getirdi.