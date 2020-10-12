Rize'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe

Kentte, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4üncü sınıflar, köy okulları, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler, yüz yüze eğitime başladı. Kentte 66 köy okulunda 4 bin 433 ilk ve ortaokul öğrencisi de uzun bir aranın ardından okula dönüşün heyecanını yaşadı. Pandemi kuralları çerçevesinde sınıf sayısı azaltılan okullarda sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde eğitim verilmeye başlandı.



Ders zili sabah saatlerinde çalan Rize Anbarlık Köyü İlköğretim Okulu’nda da öğrenciler ve veliler, yüz yüze eğitimin başlaması heyecanını yaşadı. Okullarına kavuşan öğrenciler okunan İstiklal Marşı'nın ardından çalan ders ziliyle ders başı yaptı.



KURALLARI BİLİYORUM



Muhammet Akın Türüt, okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediğini belirterek "Okulun yeniden başlamasından dolayı çok mutluyum. Kuralları biliyorum. Maskemi çıkarmadan, sosyal mesafe kurallarına uyarak okulumuzda güzel zaman geçireceğiz" dedi. Ayşenaz Türüt de "Okulu çok özledik. Çok uzun zaman ayrı kaldık, bu süre benim için kötü geçti. Okuluma kavuştuğum için çok mutluyum, kurallara uyup okula devam edeceğiz" diye konuştu.



TÜM UYARILARIMIZI YAPTIK



Okulun ilk günüde çocuklarını yalnız bırakmayan velilerden Havva Türüt, "Aslında çok endişe ile getirdim. Evimizde koruduk, bir hastalık olmadan bu ana kadar getirdik. Kimse ile temas etmemeleri, maskelerini çıkarmamaları konusunda tüm uyarılarımızı yaptık. İnşallah bir şey olmaz" derken, Şahin Türüt ise, "Endişeliyim ama mecbur çocuğumu okula gönderdim. Birkaç gün gelsin bakalım ne olacak. Sıkı sıkı tembihledik pandemi kurallarına uyması için. İnşallah bir sıkıntı olmaz" ifadelerini kullandı.