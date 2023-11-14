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Rize'de bir köy 'doğal gaz' için mahalle olmak için referanduma gidiyor

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#Rize#Doğal Gaz#Referandum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 09:46

Rize merkezde üç mahalle arasında bulunan Gölgeli Köyü yaklaşık 30 sene önce mahalle olabilmek için referanduma gitti fakat mahalle olamadı. Şimdi ise köy sakinleri yakınlarındaki 3 mahallenin doğal gaz kullanmaları ancak kendilerinde bu imkanın olmaması nedeniyle köylerini mahalle yapabilmek için 19 Kasım'da referanduma gidiyor. Köylülerin umudu mahalle olup evlerine doğal gaz bağlanması.

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Rize'de 3 mahalle arasında tek köy olduklarını ve mahallelerdeki evler ile köy evleri arasında 20 metreden az mesafe olduğunu ifade eden Gölgeli köyü muhtarı Muzaffer Karaca, “Şuan bizim köyümüzün arkası mahalle, 2 kilometre ilerisi mahalle ve köyün yakınındaki yer mahalle olarak görünüyor. Biz arada kalmış durumdayız. Bizde burayı mahalle yapmak için referanduma gidiyoruz. Vatandaşlarında isteği bu yönde. Mahalle olduğumuz zaman vatandaş hizmet alacak. Köy hizmetlerinden de alıyoruz ama vatandaşlar doğal gaz alabilmek için mahalle olmayı daha çok önemsiyor. Bundan 30 sene öncesinde yine referandum yapılmıştı ancak o zaman bu kabul görmemişti. 3 tarafımız mahalle biz arada kalmış durumdayız" dedi.

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#Rize#Doğal Gaz#Referandum

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