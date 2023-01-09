Riva Deresi'nde şikayet arttı; bakanlık inceleme yaptı

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Marmara Bölgesi'nin kuzeyinden Karadeniz'e dökülen, 'Çayağzı Deresi' olarak da bilinen Riva Deresi yine siyaha dönüştü. Deredeki renk değişiminin yanı sıra, kıyıya yakın noktalarda su yüzeyinde görülen yağ benzeri katmanlaşmalar ve kıyı çevresine bırakılmış atıklar da dikkat çekti. Kokunun da yayıldığı dereyle ilgili artan şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler derenin belirli noktalarından su ve zemindeki çamurdan numune alarak çalışma başlattı. Derede görülen siyah rengin, laboratuvarda yapılacak testler sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

"ÇİRKİN BİR GÖRÜNÜMLE KARŞILAŞTIK"

Riva Deresi kıyısına sık sık piknik yapmak için geldiğini belirten Aziz Şirin, "Her hafta geliriz ancak, bu kez çirkin bir görünümle karşılaştık. Şu anda suda simsiyah bir görünüm ve renk var, koyu bir yapısı var, kirli gözüküyor. Buralara bazı insanlar çöp de atıyorlar, gördüğümüzde uyarıyoruz" dedi. Dere kenarına pikniğe gelen Gökhan Şahin ise, "Buraya gelenlerden bazıları çöp ve atıklarını burada bırakıp gidiyor. İnsanların da duyarlı olması gerekiyor. Çok güzel bir yer, bu hale gelmesi iyi bir şey değil. Biraz koku da var, siyah gibi bir renk oluşmuş" diye konuştu.

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"BALIKÇILAR TEKNELERİNİ BİLE BU KİRLİ SUDA YIKAMIYOR"

Uzun süredir Riva'da yaşadığını belirten Erol Şener ise, "Burası yaklaşık 20 günden beri böyle. Daha önceleri de zaman zaman, yaklaşık 6 ayda bir benzer durumlar oluyordu. Yirmi yıl önce çok daha güzeldi. Biz burada çocukluğumuzda balık tutardık. Yani balıkçı arkadaşlarımız şimdi burada teknelerini yıkayamıyorlar bile. Açıkça söyleyeyim, balıkçı arkadaşlar suyun kirliliğinden teknelerini yıkayamıyorlar. Yıkamak için buradan denize açılıyorlar, oradan su çekip teknelerini yıkıyorlar. Durum gerçekten içler acısı. İleride plaj var, Riva Plajı yaklaşık 6 ay sonra yüzme sezonu açılacak. Buradaki akıntı devamlı plajın içine doğru da gittiği için sağlık açısından da tehlikeli olabilir" İfadelerini kullandı.

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Yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki Riva Deresi'nin Ömerli Barajı ile ve İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ile bağlantısı bulunuyor. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri de, derenin kıyısında yer alan önemli yapılar arasında.

İSKİ'den ise açıklama yapılmadı.

BÖLGE HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Dere havadan da görüntülendi. Derenin siyah sularının Riva Plajı yanından denize döküldüğü de havadan çekilen görüntülerde görülüyor.