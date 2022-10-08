Rezil savunma! Özrü kabahatinden beter

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İstanbul Ataşehir’deki Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımında yatan bir hastanın yüzüne para atılıp dalga geçilirken çekilen görüntüler tepkiye neden olmuştu. Başsavcılık talimatıyla İstanbul, Bursa ve Samsun’da 9 kişi gözaltına alınmıştı. Paraları kadının yüzüne atan hemşire Ali Erata ile o sırada odada bulunan hemşireler İlknur Kaya ve Emrah Örgün ile videoyu çeken temizlik görevlisi İrem Aysima Erol savcılık ifadelerinin ardından eziyet suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. 2 kişi savcılıktan serbest bırakılmıştı. Nöbetçi mahkeme 4 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti.

‘PARALARI ATAN BENİM’

Ali Erata mahkemedeki ifadesinde kendisini şöyle savundu: “Ben hastanede yaklaşık 2 yıl 1 ay çalıştım. Genel yoğun bakım servisindeydim. Mağdurun üzerine para atan şahıs benim. Bahsi geçen hasta, ben işe girdikten birkaç ay sonra hastanede yatmaya başladı. Ben işten çıkana kadar da uzun müddet orada kaldı. Bu hastamızda Alzheimer ve akciğer kanseri hastalıkları vardı. Bu hastanın kendisi ile ilgilenen bir akrabası yoktu. Kendisiyle sadece biz ilgileniyorduk. Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Bizim de kendisini tedavi ederken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde mağdur, ‘Kasadan paralarımı getir’ demişti. Bilgisayardan para resmi ile çıktı aldık. Videoyu kimin çektiğini hatırlamıyorum. Videonun 1. dakikasından sonra kadraja Emrah isimli arkadaşımız girmişti. Taçlı videoda ben yoktum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Fakat yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım. Pişmanım.”

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Hastanede çalıştığı sürece hastalara yönelik eziyet, darp, kötü muamele gibi eylemlere şahit olmadığını iddia eden İlknur Kaya ise “O hastamız geçmiş hayatını hatırlardı. Biz de geçmiş hatıralarını onunla konuşurduk. Ara sıra özel ihtiyaçlarını da mümkün mertebe elimizden geldiğince giderirdik. Saçını boyardık, tarardık, makyaj yapardık, bahçeye indirirdik. Ben suçsuzum, eziyet suçunu işlemedim” dedi.

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İDDİALARI REDDETTİLER

Videoda görünenlerden biri olan Emrah Örgün de hastanede 1 yıl yoğun bakım servisinde çalıştığını belirterek, “Videonun başında orada yoktum. Olay ortaya çıkınca hastane 7 kişiyi işten çıkarttı. Yazılı beyanda bulunmadığım için beni de işten çıkarttılar. Kimseye eziyet edildiğini görmedim. Eziyet insanlık ayıbıdır” diyerek kendisini savundu.

Videoyu çektiği ileri sürülen İrem Aysima Erol ise yaşlı kadının üzerine para atılan videonun çekildiği gün hastanede nöbetçi olduğunu ve bu olaya şahit olmadığını söyledi.