Rezidansta lüks yaşam böyle son buldu! Eş zamanlı operasyonlar: Hepsi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, casus yazılımı ile vatandaşların cep telefonlarını ele geçiren ve bu sayede mobil bankacılık hesapları üzerinden vatandaşların paralarını başka hesaplara aktaran çete üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı. Emniyet birimleri, uzun süredir takip ettikleri çete üyelerinin, hesaplarına geçirdikleri paraları yurt dışı hesaplarına aktararak sanal para birimi olan Bitcoin aldıklarını ve buradan elde ettikleri gelirlerle lüks yaşam sürdüklerini tespit etti.



ÇALDIKLARI PARALARLA DANSÖZ OYNATMIŞLAR

Yapılan çalışmanın ardından İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Vatandaşlardan çaldıkları paralarla lüks otomobil alan örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu.



Çete üyelerinin İstanbul'daki rezidansta faaliyet yürüttükleri ve elde ettikleri gelirlerle lüks yaşam sürdükleri belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, çete üyesi 5 kişi ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEN UYARI GELDİ



Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli olmayan cep telefonu uygulamalarını indirmemeleri, bilmedikleri e-postaları açmamaları, cep telefonlarına gelen kamu ve özel şirketlerin uygulamalarıymış gibi gösterilen sahte linklere tıklamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.