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Rezidansta feci ölüm! 30 kattan düşerek hayatını kaybetti... Son görüntüleri sosyal medyada: Canlı yayında kavga iddiası

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#Rezidans#Esenyurt#Dilaray Karmaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 13:35

Esenyurt’ta Dilaray Karmaz (25), iddiaya göre oturduğu rezidansın 30’uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Dilaray Karmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan gözaltına alındı. Karmaz kardeşlerin sosyal medyada canlı yayın yüzünden tartıştığı öğrenildi.

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Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. Binada oturanlar bir kişinin yere düştüğünü fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, düşen kişinin bir kadın olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda düşen kişinin Dilaray Karmaz olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri Karmaz’ın aynı evde kaldığı kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan’ın bilgilerine başvurdu.

Karmaz, olaydan önce kız kardeşi ile aralarında sosyal medya hesaplarında yaptıkları canlı yayınlarla ilgili tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilaray’ın alkol alıp odasına giderek kapıyı kapattığını, daha sonra da atladığını söyledi.

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Rezidansta feci ölüm 30 kattan düşerek hayatını kaybetti... Son görüntüleri sosyal medyada: Canlı yayında kavga iddiası

Dilaray Karmaz’ın cansız bedeni olay yerinde nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sırasında evde olan Lale Begüm Karmaz ile kız arkadaşı Zeynep İlkay Oyan’ı şüpheli olarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından inceleme devam ediyor.

Rezidansta feci ölüm 30 kattan düşerek hayatını kaybetti... Son görüntüleri sosyal medyada: Canlı yayında kavga iddiası

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#Rezidans#Esenyurt#Dilaray Karmaz

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