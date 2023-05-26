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Rezidansta balkondan düşüp ölen hemşirenin doktor sevgilisi, yeniden gözaltında

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#Aksaray#Saliha Tuncel#Rezidans
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 14:18

Aksaray'da rezidansta 7’nci kattan 3’üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitiren hemşire Saliha Tuncel'in (25) sevgilisi, doktor Halil İbrahim A. (43) yeniden gözaltına alındı. Tuncel'in babası Salim Tuncel, kızının cinayete kurban gittiğini söyleyerek, ''Kızımın olayı kadın cinayeti. Sevgilisi dedikleri doktor İbrahim, benim kızımı katletti'' dedi.

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Olay, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir rezidansta meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Durumu fark eden binadakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hemşire Saliha Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Rezidansta balkondan düşüp ölen hemşirenin doktor sevgilisi, yeniden gözaltında

Olayın ardından doktor Halil İbrahim A., gözaltına alındı. Bekar olan, ifadesinde ''O sırada ben içerdeydim, düştüğünü görmedim'' diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı.

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Rezidansta balkondan düşüp ölen hemşirenin doktor sevgilisi, yeniden gözaltında

HEMŞİRENİN BABASI, SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Doktor Halil İbrahim A., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Halil İbrahim A.’nın emniyetteki işlemleri sürerken, hemşire Tunce’in babası Salim Tuncel ise bugün soruşturmayı yürüten Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Salim Tuncel'e soruşturmayla ilgili bilgi verildiği belirtildi.

Rezidansta balkondan düşüp ölen hemşirenin doktor sevgilisi, yeniden gözaltında

'İNTİHAR EDECEK KİŞİ, SEÇİME GELECEĞİM DER Mİ?'

Adliye girişinde konuşan Salim Tuncel, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürerek, ''Kızımın olayı kadın cinayeti. Sevgilisi dedikleri doktor İbrahim, benim kızımı katletti. 3 kızım var. Saliha ikinci kızımdı. 5-6 yıldır hemşirelik yapıyordu. Ben olayı görmedim, sadece ifadelerle ve duyumlarla hareket ediyoruz. Şu anda bana savcı bey gerekeni anlatacak. Gördüm desem yalan olur'' dedi.

Rezidansta balkondan düşüp ölen hemşirenin doktor sevgilisi, yeniden gözaltında

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Gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının desteğiyle adliye binasına giren Salim Tuncel, kızının pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmak için Niğde'ye gelmeyi planladığını belirterek, ''Kızım beni olaydan 2 gün önce aradı ve 'Baba pazar günü seçime geleceğim' dedi. İntihar edecek bir kışı seçime geleceğim der mi?'' diye konuştu.

Rezidansta balkondan düşüp ölen hemşirenin doktor sevgilisi, yeniden gözaltında

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#Aksaray#Saliha Tuncel#Rezidans

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