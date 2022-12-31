Restoranda facia: 7 ölü, 5 yaralı

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Aydın Nazilli’ye bağlı Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde dün 15.15 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 1’i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölenler ise otopsileri yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Bu arada, patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atladığı belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama. Çalışanın ilk beyanına göre tüpten bir koku geldiği, hatta yetkili kişinin gelerek değiştirme noktasında kokunun çıktığı kendisinin bazı insanları dışarıya çıkardıktan kısa süre sonra da patlamanın olduğu yönünde” ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir’e nakli yapılıyor” dedi.



10 KİŞİ GÖZALTINDA

Patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç Cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir” dedi. Öte yandan Bozdağ’ın açıklamasından sonra 9 kişi daha gözaltına alındı.