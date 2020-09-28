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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 16:04 | Son Güncelleme:

Restoran ve manavda, 11 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

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Restoran ve manavda, 11 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince arama yapılan bir manavda ile restoranda bandrolsüz ve faturasız 11 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçak alkolle ilgili işletme sahibi 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hisar Mahallesindeki bir restoran ile Hasan Polatkan Bulvarı üzerindeki bir manavda sahte içki üretiminde kullanılan kaçak etil alkol olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla 2 iş yerinde yapılan aramalarda şişelere doldurulmuş bandrolsüz, hologramsız ve faturasız 11.8 litre etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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