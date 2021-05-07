Resmi tatil (bayram tatili) ne zaman başlayacak? 9 gün tatil ne zaman? İşte gelişmeler
Ramazan Bayramı öncesi tatil araştırmaları hız kazandı. Tam kapanma nedeniyle yapacakları şeyler kısıtlı olsa da pek çok vatandaş, resmi olarak bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, resmi tatil ne zaman başlayacak? 9gün tatil ne zaman?
Ramazan Bayramı tatili, milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen milyonlarca çalışan, Ramazan'ın son günlerine kısa bir süre kala, araştırmalarına hız verdi. İşte, 9 günlük bayram tatili hakkında son gelişmeler...
9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
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