Resmi Gazete’de yayımlandı! 3 ile yeni milli eğitim müdürü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sinan Aydın; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Alireisoğlu ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Harun Tüysüz atandı.



Karar kapsamında ayrıca; Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne, Gözde Özkorul; Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına, Uğur Yalçın; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine, Yunus Emre Karaosmanoğlu; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Ahmet Kara, Muhammet Mustafa İmancı, Nesibe Gökçen Batıer, Hicran Köse ve Mustafa Gövyaprak görevlendirildi.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA YAPILAN ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLİĞİ ATAMALARI



İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine atanan isimler ise şöyle;



İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, Mehmet Emin Bilmez; Personel Genel Müdürlüğüne, Nedim Akmeşe; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Abdullah Korkmaz; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Muhammet Selami Yazıcı; Strateji Geliştirme Başkanlığına, Mehmet Mut; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına, Önder Bozkurt ve Hamza Taşdelen; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne, Orhan Tatar; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne, Sadi Ergin; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne, Ahmet Nehar Poçan; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Cengiz Gevrek; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, Mustafa Güngör ve Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Davut Düzgün.