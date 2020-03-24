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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 19:47,Son Güncelleme:/

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Mart 2020'de başlıyor

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Mart 2020'de başlıyor
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Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek

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