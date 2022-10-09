Onur Şener cinayeti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meselenin takipçisiyiz... Olayı istismar etmek ahlaki ve insani değildir

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, cumhuriyet tarihimizin en köklü yapıları arasında yer alıyor. Müzenin açılışı 1937 senesinde Dolmabahçe'de gerçekleştirilmişti. Binanın elverişsiz şartlarından dolayı müzede yer alan eserler de maalesef zarar görüyordu. Tüm aşamalarını bizzat takip ettiğimiz İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin inşasını hamdolsun geçen yıl tamamladık. İnşaat sürecinde hasar gören eserleri elden geçirip restorasyonunu tamamladık. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi her açıdan şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu. Müzemizde 806 sanatçının 10 bin 666 eseri bulunuyor. Gerek binasıyla gerekse koleksiyonuyla İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin önümüzdeki dönemde ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum.

Haberin Devamı

JAKOBEN ANLAYIŞI 2002'DE GÖREVE GELDİĞİMİZDE RAFA KALDIRDIK

Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını çoraklaştıran jakoben anlayışı 2002'de göreve geldiğimizde rafa kaldırdık. Ülkemizin kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak her türlü esere, projeye samimiyetle sahip çıktık. Sanat dalları ve sanatçılarımız arasında ayrım yapmadan başarıyı destkeleme çabasında olduk. Göreve geldiğimizde desteklenen özel tiyatro sayısı sadece 59 iken bu rakam bugün 458'i buldu. Ülkemiz genelinde 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni inşa edilen binalarında milletimizle buluşturduk. Son 20 yılda toplam 164 müzenin onarım, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarını yaparak tamamen yeniledik. Yurtdışına kaçırılan eserlerin vatanına dönmesi için çalışıyoruz. 9 bin 34 eseri yeniden ait oldukları topraklara ulaştırdık. Bizim sanat anlayışımız yerli ve milli değerleri gözardı etmeden evrenseli kucaklamaktan oluşur. Sanatı tekelleştiren çarpık bakış açılarını reddediyoruz.

ONUR ŞENER CİNAYETİ

Kimi müeesif adli vakalar üzerinden kamu kurumları ve görevlilerinin hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz. Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne insanidir, ne de vicdanidir. Bu her şeyden önce babasını kaybeden kız çocuğuna, genç yaşta evladını toprağa veren ailesine, hayat arkadaşına veda eden sevgili eşine yapılan bir zulümdür. Milletçe hepimizin yüreğini dağlayan hadiseler karşısında elbette tepkimizi göstereceğiz, faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız. Ama bunu yaparken maktülün sevdiklerini yaralayan, acılarını daha da derinleştirenfevriliklerden de uzak duracağız. Bu konuda sanatçısından gazetecisine kadar hepimize önemli sorumluluklar düşüyor.

Haberin Devamı