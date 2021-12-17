Resen soruşturma nedir, ne demek?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Krizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamazKrizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı! "Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz"#Galatasaray
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...#Kadın Futbolu
İstanbulda sahte içki kâbusu Valilik duyurdu: 22 can kaybıİstanbul'da sahte içki kâbusu! Valilik duyurdu: 22 can kaybı#Sahte İçki
Feci kazadan sonra ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede olduFeci kazadan sonra ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu#Gülçin Ergül
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandı#Meteoroloji
Şaşırtan karar: 11 gün boyunca gülmek yasak Polis sokakta ava çıktı...Şaşırtan karar: 11 gün boyunca gülmek yasak! Polis sokakta ava çıktı...#Kuzey Kore
Tüm rekorlar alt üst oldu Tam 1306 tane saydılarTüm rekorlar alt üst oldu! Tam 1306 tane saydılar #Avustralya
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgasıBitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgası!#Kripto Para
6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı Tarihi artış6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı! Tarihi artış#Asgari Ücret
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Yatırımcılar dikkat Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyorYatırımcılar dikkat! Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyor#Altın
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
Seren Serengil ameliyata alındı Hastaneden ilk fotoğraf...Seren Serengil ameliyata alındı! Hastaneden ilk fotoğraf...#Seren Serengil
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandıAhu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!#Ahu Yağtu
HABERLERGündem Haberleri

Resen soruşturma nedir, ne demek?

#Resen#Resen Soruşturma#Resen Soruşturma Nedir
Resen soruşturma nedir, ne demek

Resen soruşturma, belirli durumlarda karşılaşılabilen soruşturma türlerinden birisidir. Resen sözcüğü, hukuki alanda kanunlarla karara bağlanan konuları içermektedir. Bir konu kanunla karar bağlanmış ise, bu konuda hiç kimseye danışılmadan karar verilebilir. Resen, kimseye danışılmadan yani bağımsız olarak anlamına gelmektedir. İşte, resen soruşturma hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Resen ve resen soruşturma terimleri gündemdeki haberler ardından bir kez daha gündeme geldi. Resen terimi, çoğunlukla hukuki kararlarda karşımıza çıkıyor. Hukuk alanında resen kelimesinden birçok başka terim türetilmiştir. Örneğin resen atama, resen tescil gibi kavramlar bulunmaktadır. Peki, Resen ne demek? Resen soruşturmanın anlamı nedir?

RESEN NE DEMEK?

Resen sözcüğü, hukuki alanda kanunlarla karara bağlanan konuları içermektedir. Bir konu kanunla karar bağlanmış ise, bu konuda hiç kimseye danışılmadan karar verilebilir. Resen, kimseye danışılmadan yani bağımsız olarak anlamına gelmektedir.

Resen kelimesi bu anlamıyla kanunlarda, mahkeme raporlarında ve benzeri belgelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Anayasanın çeşitli maddelerinde bu sözcüğe rastlamak mümkündür.

RESEN NEDİR?

Haberin Devamı

Hukuk alanında resen kelimesinden birçok başka terim türetilmiştir. Örneğin resen atama, resen tescil gibi kavramlar bulunmaktadır. Resen atama, memurların istemleri dışında bir yerde görevlendirilmesidir. Resen tescil ise, mükelleflerin beyanı dışında, idarece yapılan sicil tescilidir.

Resen sözcüğünün kullanımı, Türk Medeni Kanununun düzenlenmesinden sonra yaygınlaşmıştır. Bu sözcük Osmanlının son dönemlerindeki çeşitli kanunlarda da yer almaktaydı.

RESEN SORUŞTURMA NE DEMEK?

Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır.

RESEN TDK KELİME ANLAMI

Resen kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğünde açıklanmaktadır. TDK sözlüğü resen sözcüğünü "kimseye bağlı olmaksızın, bağımsız" anlamlarıyla ele almaktadır. Bunun dışında TDK sözlüğünde resen "kendiliğinden" anlamıyla da ele alınmaktadır. Sözcük TDK'da "Kendi başına gerçekleşen şey" şeklinde de açıklanmıştır.

Bu sözcüğün cümle içerisinde doğru kullanılabilmesi, bu anlamların iyi bilinmesine bağlıdır. Resen sözcüğü genellikle günlük konuşmalarda tercih edilmez. Bunun yerine hukuksal alandaki kullanımları yaygındır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Resen#Resen Soruşturma#Resen Soruşturma Nedir

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret