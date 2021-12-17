Resen soruşturma nedir, ne demek?

Haberin Devamı

Resen ve resen soruşturma terimleri gündemdeki haberler ardından bir kez daha gündeme geldi. Resen terimi, çoğunlukla hukuki kararlarda karşımıza çıkıyor. Hukuk alanında resen kelimesinden birçok başka terim türetilmiştir. Örneğin resen atama, resen tescil gibi kavramlar bulunmaktadır. Peki, Resen ne demek? Resen soruşturmanın anlamı nedir?

RESEN NE DEMEK?

Resen sözcüğü, hukuki alanda kanunlarla karara bağlanan konuları içermektedir. Bir konu kanunla karar bağlanmış ise, bu konuda hiç kimseye danışılmadan karar verilebilir. Resen, kimseye danışılmadan yani bağımsız olarak anlamına gelmektedir.

Resen kelimesi bu anlamıyla kanunlarda, mahkeme raporlarında ve benzeri belgelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Anayasanın çeşitli maddelerinde bu sözcüğe rastlamak mümkündür.

RESEN NEDİR?

Haberin Devamı

Hukuk alanında resen kelimesinden birçok başka terim türetilmiştir. Örneğin resen atama, resen tescil gibi kavramlar bulunmaktadır. Resen atama, memurların istemleri dışında bir yerde görevlendirilmesidir. Resen tescil ise, mükelleflerin beyanı dışında, idarece yapılan sicil tescilidir.

Resen sözcüğünün kullanımı, Türk Medeni Kanununun düzenlenmesinden sonra yaygınlaşmıştır. Bu sözcük Osmanlının son dönemlerindeki çeşitli kanunlarda da yer almaktaydı.

RESEN SORUŞTURMA NE DEMEK?

Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır.

RESEN TDK KELİME ANLAMI

Resen kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğünde açıklanmaktadır. TDK sözlüğü resen sözcüğünü "kimseye bağlı olmaksızın, bağımsız" anlamlarıyla ele almaktadır. Bunun dışında TDK sözlüğünde resen "kendiliğinden" anlamıyla da ele alınmaktadır. Sözcük TDK'da "Kendi başına gerçekleşen şey" şeklinde de açıklanmıştır.

Bu sözcüğün cümle içerisinde doğru kullanılabilmesi, bu anlamların iyi bilinmesine bağlıdır. Resen sözcüğü genellikle günlük konuşmalarda tercih edilmez. Bunun yerine hukuksal alandaki kullanımları yaygındır.