Renkli karşılama! Erdoğan G20'de

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Bali Adası’nda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Widodo’ya şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Endonezya’yı başarıyla icra ettikleri G20 dönem başkanlığı dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seneye nisan ayında Endonezya’nın MİKTA dönem başkanlığını bizden devralacak olmasından dolayı ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar diliyor, diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’nın ev sahipliğinde bugün başlayıp iki gün sürecek olan 17’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Bali’deki Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı’nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer tarafından törenle karşılandı.





3 OTURUMDA FİKİR ALIŞVERİŞİ

“Birlikte Toparlanma - Daha Güçlü Toparlanma” ana temasıyla gerçekleştirilecek zirvede G20 liderleri, “Gıda ve Enerji Güvenliği,” “Sağlık” ve “Dijital Dönüşüm” başlıklı üç ayrı oturumda fikir alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve çerçevesinde çeşitli ülkelerin liderleriyle biraraya gelerek temaslar gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Endonezya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de eşlik ediyor.

AKAR’DAN SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Endonezya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü. Görüşmede, ikili savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde işbirliği konularının ele alındığı ifade edildi. Ayrıca Bakan Akar’ın, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile Askeri Çerçeve Anlaşması imzaladığı da belirtildi.