Rengârenk 1 Mayıs

Haberin Devamı

İSTANBUL’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Maltepe’deki miting oldu. Binlerce kişi çalan şarkı ve türküler eşliğinde dans edip halay çekti. Maltepe Sahili’ndeki 1 Mayıs etkinlikleri dün saat 14.30’da başladı. Programı oyuncu Orhan Alkaya sundu. Program başlamadan önce 6 Şubat depremlerinde ve 1 Mayıs 1977’de ölenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Programa daha sonra 1 Mayıs marşıyla devam edildi. İşçilerin marşı haline gelen Çav Bella şarkısı eşliğinde alandaki vatandaşlar dans edip eğlendiler.

3 DİLDE MESAJ

Oyuncu Genco Erkal şiir okudu. Orhan Alkaya 1 Mayıs andını kalabalığa tekrarlattı. 1 Mayıs sanatçı korosu şarkılar söyledi. Alandaki kalabalık halaylar çekip dans ederek 1 Mayıs’ı kutladı. Katılımcı kurumların ortak metni Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak 3 dilde okundu. Programda konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında yan yana, omuz omuza olduklarını söyledi. Çerkezoğlu, “İnanıyoruz ki bu 1 Mayıs 2023 1 Mayıs’ı, Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Gelecek yıl Gezi Parkı’nda buluşacağız” dedi.

Haberin Devamı

İSTANBUL NOTLARI

- Taksim ve çevresi bariyerlerle kapatıldı.

- Alana sendikaların girişlerine izin verildi. Sendikalar Kazancı Yokuşu’na ve Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

- İzinsiz yürüyüşlere izin verilmedi. Elmadağ ve Barbaros Bulvarı’nda pankart açarak yürümek isteyenlere müdahale edildi. Gözaltılar oldu.

- Maltepe’de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Mitingi için sahilyolu sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.

- Miting alanı sabah 09.00’dan itibaren dolmaya başladı. Polis alana giren herkesin üzerini aradı.

Haberin Devamı

HAVADAN VE DENİZDEN KONTROL

- İbrahim Kaypakkaya’nın fotoğrafının bulunduğu flamayı alana sokmak isteyenlerle polisler arasında arbede çıktı. Polis, gruptakileri gözaltına aldı. Gözaltıların bindirildiği polis minibüsünün camı kırıldı.

- Polis helikopterleri havadan, sahil güvenlik tekneleri Maltepe açıklarında tedbir aldı.

- Maltepe’deki genel hava coşkuluydu. Mitinge katılanlar halaylar çekti, türküler söyledi.

TAKSİM MEYDANI GÜVERCİNLERE KALDI

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah erken saatlerden itibaren Taksim Meydanı’na çıkan bütün yollar ve sokaklar bariyerlerle kapatıldı.

Haberin Devamı

Taksim Meydanı’ndan sadece basın mensupları, izni olan vatandaşlar ve turistlerin geçmesine izin verildi. Yılın her günü ve her saati kalabalık olan Taksim Meydanı 1 Mayıs nedeniyle güvercinlere kaldı.

- İstanbul’da Taksim’e çıkmak isteyen gruplara izin verilmedi. Beşiktaş’ta toplanarak Taksim Meydanı’na yürümek isteyen iki gruba polis müdahalesinde yaklaşık 35 kişi gözaltına alındı.

BAŞKENTTE COŞKULU KUTLAMA

ANKARA’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Ankara Tabip Odası, TMMOB, DİSK, Genel-İş Sendikası, Eğitim Sen ve Türk-İş ile birçok meslek örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu binlerce kişilik Atatürk Kültür Merkezi önünde buluştu. Kortej halinde yürüyüş yapan gruplar geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Tandoğan Meydanı’na öğle saatlerinde ulaştı. Meydandaki saygı duruşundan sonra DİSK adına konuşan Zeynep Mucukgil, deprem döneminde yaşananları hatırlattı, 14 Mayıs’taki seçimlerde işçi sınıfının demokrasiden ve özgürlüklerden yana olacağını söyledi. Mucukgil, “Biz bu ülkede işçi katliamlarını yaşadık. Taksim’de 34 canımızı aramızdan aldılar. İnsanca yaşamak bir yana hayatta kalmamızı sağlamayan bir düzenle karşı karşıyayız” dedi. Başkentteki 1 Mayıs kutlamaları yapılan konuşmaların ardından dağıldı.

Haberin Devamı

Zonguldak’ta çocuklar da madenci babalarına eşlik etti. İzmir hafta sonu mitinglerin ardından bu kez 1 Mayıs için Gündoğdu Meydanı’ndaydı.

ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (TÜRK-İŞ) bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Adana'daki Arif Nihat Asya Bayrak Parkı’nda düzenlenen mitingde buluştu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, alandakilere şöyle seslendi: “Bütün partilerin milletvekili listesini inceledim. Siz de incelediniz. Biz bu ülkede işçi, işsiz, emekli, küçük esnaf, bu ülkenin yüzde 70'iyiz. Meclis’e girecek 3 işçi, esnaf, emekli yok. Ne konuşuyoruz biz şimdi? Tulum giymemişse, çiftçilik yapmamışsa, Meclis’te ne anlatacak?

Haberin Devamı

Başımızda vergi diye bir bela var. Asgari ücretten vergiyi düşük aldın, güzel ama bu yetmiyor. Bizim kardeşlerimiz, bu alanda bulunanlar ocak ayında aldığını aralık ayında almıyor. Asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum; bu meseleyi bir an evvel kim geliyorsa Meclis’e, çözün.”

KOMİSYONA DA YENİ BİR YAPI

HAK-İŞ Konfederasyonu da büyük depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta “Emeğin Evrensel Gücü: HAK-İŞ” temalı 1 Mayıs etkinliği gerçekleştirdi. Genel Başkan Mahmut Arslan, “Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının akılcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz. Vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz süresince tüm ücretlerden yüzde 10 vergi alınmasın istiyoruz. Adil bir vergi düzeni kurulana kadar demokratik süreçleri işletilerek hakkaniyetli bir vergi sistemi kurulana kadar bu yüzde 10'luk dilim devam etmeli" dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİLER

- Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) üyesi olan bir grup beyaz kıyafetlerle Taksim Meydanı’na geldi. Yüzlerindeki makyajla, sağlık personeline uygulanan şiddete dikkat çeken HEP-SEN üyeleri Cumhuriyet Anıtı’nın önünde açıklama yaptı.