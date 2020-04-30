Remdesivir nedir? Corona tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacı hakkında bilgiler

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

Remdesivir ilacı SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi Fauci'den 'Remdesivir' vurgusu

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 virüsünün tedavisi için yapılan klinik testlerde alınan sonuçların "oldukça iyi haberler" taşıdığını bildirdi.

Aynı zamanda Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi olan Fauci, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yapılan test çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fauci, yapılan uluslarası araştırmalara göre Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı anti-viral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini belirtti.

Fauci, “Yüzde 31'lik bir rakam, bitirici yüzde 100'lük bir sonuca göre çok yüksek sayılmasa da ilacın bu virüsü engellediğine dair oldukça önemli bir deliller taşımaktadır." dedi.

Öte yandan Remdesivir ilacı alan hastalarda görülen ölüm oranının yüzde 8 olduğunu ve bu rakamın yüzde 11,6 aralarındaki "plasebo" alan hastalara göre kısmen daha düşük olduğunu ifade eden Fauci, Remdesivir'in Kovid-19 bağlantılı ölüm oranlarına yaptığı etkinin daha fazla analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan klinik testlerde alınan sonuçların "oldukça iyi haberler" taşıdığını kaydeden Fauci, ilgili firma ve araştırmacıların artmasıyla söz konusu ilacın daha da geliştirileceğini belirterek, "Bu ilaç, Kovid-19 virüsünü tedavi etme kabiliyetine ulaşmamızın kapılarını aralıyor." ifadelerini kullandı.