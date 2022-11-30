Rektörlük makam aracıyla uyuşturucu taşıyan sürücü tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar günü Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda Koç Üniversitesi Rektörlüğüne ait 34 AA 008 kırmızı plakalı otomobili durdurdu. Sürücü G.Y.'nin tedirgin davranışları üzerine polis ekipleri, eğitimli köpekle yaptığı aramada otomobilin bagajındaki 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirdi.

Diyarbakır'dan İstanbul'a götürülen ve piyasa değeri 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, üzerinde 7 bin 785 TL ve 100 dolar bulunan makam aracının sürücüsü G.Y. ile kendisine öncülük yapan 34 EYJ 640 plakalı otomobilin sürücüsü M.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Birecik Adliyesi'ne çıkarılan G.Y. ve M.H.; nöbetçi hakimlik tarafından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Koç Üniversitesi de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Rektörlük makam otomobilinin şoför tarafından izinsiz olarak şehir dışına çıkaran şoförün işine son verildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Üniversitemizde şoför olarak çalışmakta olan söz konusu kişinin üniversitenin aracını izinsiz olarak tek başına şehir dışına çıkartmasına ve suça karışmasına istinaden Koç Üniversitesi'ndeki işine derhal son verilmiştir. Adli süreç halen devan etmekte olup, üniversitemiz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Koç Üniversitesi olarak emniyet güçlerimiz ve adli makamlarla daimi iş birliği içinde olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi duyururuz.”