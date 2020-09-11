Rektör Özkan: Başkan Muhittin Böcek makineye bağlı

Akdeniz Üniversitesi'ndeki kır bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtladı. Toplantının ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Böcek'in tedavi gördüğü özel hastaneye gideceklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:



"Hastaneyle çok yakın iş birliği halindeyiz. Sürekli haber alıyoruz, iletişim halindeyiz. Gerekli destekleri her zaman verdiğimizi, ne zaman isterlerse yine bünyemize alacağımızı her zaman biliyorlar. Herkes çok rahat o anlamda, hem hastane yönetimi hem de başkanımızın yakınları. Maalesef entübe edilmek durumunda kalındı, bildiğim kadarıyla. Sabah bilgi aldım. Her geçen gün 'bir tık daha iyiye gidiyor' denildi. O iyi bir şey. Ancak yoğun bakımdaki bir hasta için yine de yüzde yüz konuşmak çok uygun olmaz. Yoğun bakımdaki her hasta için bu böyledir. Bir dakika sonra ne olacağını bilemezsiniz makineye bağlı bir hastanın. Makineye bağlı şu anda, o anlamda takipleri devam ediyor. Çok kısa bir zamanda olmasa da yavaş yavaş iyileşecek. İnşallah iyileşip sevdiklerine kavuşur, dualarımız onunla."



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BAŞKAN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMU STABİL



Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisi uyutularak sürüyor. Başkan Böcek'in son durumu hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Büyükşehir Belediyesi, “Muhittin Böcek'in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir" diyerek kamuoyuna duyuru yaptı.

