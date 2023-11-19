Rehineler için Almanya’ya teklif

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Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) kuruluşunun 106’ncı yılında, 62. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Fatih’teki merkez binasında gerçekleşen kurul toplantısına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Karayel, yeni MTTB Başkanı Tahsin Başarı ve davetliler katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Milli Türk Talebe Birliği yaklaşık 107 yıllık tarihiyle, ülkemiz gençliğinin önünden maziden atiye kurulan bir köprü olmayı sürdürmektedir.

Biz de gençlik yıllarımızda bu çatı altında pek çok faaliyete katıldık. Birliğimizden beklentimiz gençlerimizin siyasi, sosyal, kültürel ve teknolojik olarak yoğun bir küresel bombardıman altında kaldığı şu dönemde aynı kuşatıcılığı sergilemeye devam etmesidir. Gençlerimizden ricam aman ha kucaklayıcı vasfınızı asla kaybetmeyin.

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HAMAS DA HAMAS

İsrail- Filistin olayını hep birlikte takip ediyoruz. Müslümanlar buna layık mı, değil. Ama yanlışlarımız, eksiklerimiz var. Bütün Batı dünyası, Haçlı emperyalist yapı bir arada. Dün akşamki ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördüm. Cumhurbaşkanında da gördüm diğerinde de. Yatıyorlar kalkıyorlar, söyledikleri şey Hamas da Hamas. Neymiş, 7 Ekim’de Hamas’ın çıkışı, işte bu hali ateşledi diyorlar. Kendilerine şunu söyledim. Şu anda 13 bin çocuk, kadın, yaşlı İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz? Rehineler... İsrail’in elindeki rehineler ne olacak? 10 bine yakın İsrail’in elinde şu anda rehine var. Hadi Almanya olarak siz onları verme adımını atın, biz de Hamas’ın elindekileri almanın gayreti içerisine girelim. Var mısınız buna? Evet diyemiyorlar. Bir hafta sonra İsrail’e gidecek Cumhurbaşkanınız. Atın bu adımı. Biz de karşı adımı atalım. Başka türlü olmaz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan da Türkiye’nin Filistin’e desteğine ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımda, “Artık hemen her konuda Türkiye’nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Biz de milletimizden aldığımız güçle Türkiye’nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz” dedi.

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BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI NETANYAHU GİBİ KONUŞUYOR

Erdoğan konuşmasında muhalefete de yüklendi: “Ne yazık ki parlamentomuzda bakıyorsunuz, bir siyasi partinin genel başkanı aynen Netanyahu gibi konuşuyor. Şimdi bunlara cevabı verecek olan biziz. Neyle vereceğiz, duruşumuzla vereceğiz. Haddini bildireceğiz zira bu parlamentonun çatısı altında Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, olmamalı. Söylüyorum, dün de söyledim. İsrail bir terör devletidir. Bu terör devletinin başında olan kişi de ne yazık ki İsrail’i şu anda adeta İsrail halkını isyan ettiriyor ve onları kendine karşı isyan ettirir hale getirmiştir. Onun için eceli yakındır. Bu suçun mutlaka uluslararası düzeyde takip edilmesi, soruşturulması ve zalimlerin hak ettikleri cezaları almaları şarttır. Aksi takdirde dünyada hiçbir birey, hiçbir toplum kendini güvende hissedemez. Arkasına Amerika ve Avrupa gibi güçleri alan her terör oluşumu insanları dilediği gibi katledecek, soykırıma varan vahşetler uygulayacaksa dünya düzeni tümden bozulmuş demektir.”

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ABDÜLHAMİD’İN TÜRBESİNDE DUA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu’nun ardından Sultan II. Abdülhamid’in türbesine ziyarette bulundu.