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Rehinci sapığın cezası arttı

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Hayrünnisa Can#Rehin
Rehinci sapığın cezası arttı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

Şişli'de 2,5 yıl önce özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı "Bu ve ablası ölecek" diyerek boğazına bıçak dayayarak rehin alan ve daha sonra polisin müdahalesiyle yakalanarak üç suçtan toplam 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Ramazan Keleş hakkında Yargıtay, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen cezanın artırılması için kararı bozdu. İlk yargılamada 10 yıl hapis cezasına veren mahkeme, bozma sonrasında sanık Keleş'i 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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İstanbul Şişli’de özel tıp merkezinde 30 Aralık 2020'de 15.30 sıralarında Ramazan Keleş, eski sevgilisinin kız kardeşi hemşire Hayrünnisa Can'ı görevi başındayken bıçakla rehin aldı. Ramazan Keleş, “Bu ve ablası ölecek” diyerek Hayrünnisa Can’ın boğazına bıçak dayadı. Polis, bir anlık dalgınlığından yararlanarak Ramazan Keleş’i etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Hayrünnisa Can, yaralandı. Ramazan Keleş 31 Aralık'ta tutuklandı. Yargılanan sanık Keleş 30 Eylül 2021'de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, “Tehdit” suçundan 10 ay hapis, ve “Hakaret”ten 2 bin 500 TL adli para cezası olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, "Öldürmeye teşebbüs" suçu yönünden eksik ceza verildiğinden kararı bozdu. 

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Bozma kararının ardından İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Keleş getirildi.

PİŞMANLIĞI SAMİMİ DEĞİL

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak sanık Ramazan Keleş’in 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına hükmedilen sanığın samimi pişmanlığı bulunmadığına kanaat getiren mahkeme, indirim uygulamadı.    

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#Şişli#Hayrünnisa Can#Rehin

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