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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Refüje çarpan otomobile, arkadan gelen TIR çarptı: 2 yaralı

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Refüje çarpan otomobile, arkadan gelen TIR çarptı: 2 yaralı

TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde kontrolden çıkıp refüje çarparak yolun ortasına savrulan otomobile, arkadan gelen TIR çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Zuhal Turhan ile annesi Dursine Canbazoğlu yaralandı.

Refüje çarpan otomobile, arkadan gelen TIR çarptı: 2 yaralı
Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Zuhal Turhan yönetimindeki 41 H 1836 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra orta şeride savruldu. Bu sırada arkadan gelen Halim Arıca yönetimindeki 44 ABP 881 plakalı TIR, otomobile çarptı. Kazada Zuhal Turhan ve yanındaki annesi Dursine Canbazoğlu (64) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü ve annesi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Anne ve kızı ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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