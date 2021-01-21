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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Reform taslağı Erdoğan’a sunuldu

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Reform taslağı Erdoğan’a sunuldu
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Reform hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 6 bakanlık ile AK Partili bazı kurmayların oluşturdukları taslak metin dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da yer aldığı AK Parti’li kurmaylar dün saat 15.00’da Beştepe’de düzenlenen reform toplantısına katıldı.

Taslağa son halinin verilmesi ve 26 Ocak’taki AK Parti MYK toplantısında değerlendirilmesi, düzenlemelerin daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklaması planlanıyor.

AİHM KARARLARININ UYGULANMASI

AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili yeni düzenlemelerin yapılması da gündemde. Yeni reformlarla, AİHM kararlarına ilişkin tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ATAMA VE TERFİLERE PUANLAMA

Yeni düzenlemelerle, hâkim ve savcıların dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek. Atama ve terfilerde, bu puanlama sistemi dikkate alınacak. Taslakta, tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı öğrenildi. Avukatların taleplerini dinlediklerini aktaran AK Parti kurmayları, “Tutukluluk süresi ne kadarsa gizlilik de o düzeyde olacak” dediler. Çok sayıda avukatın çalışacağı ticari uyuşmazlıklara bakılacak arabuluculuk merkezleri kurulması, ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Ekonomide ise tahkimlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

HAYVAN HAKLARI DA ÖNCELİKLİ SIRADA

Reform taslağı Erdoğan’a sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Meclis’in gelecek hafta uluslararası sözleşmeler, asker gönderme tezkereleri, teknoloji kalkınma bölgelerine ilişkin yasayı görüşeceğini vurguladı, “Hayvan hakları ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” dedi. Akbaşoğlu seçimlerle ilgili de şunları söyledi: “Erken seçim filan yok. Her şey zamanında yapılacak. ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ olarak ifade edilen sistem içi boş bir bidona benziyor. Bu sistemde cumhurbaşkanını kim seçecek? Başbakan partili olacak mı? Başbakan, bir partinin genel başkanı olabilecek mi?”

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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